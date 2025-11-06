Популярни
Аморим посочи позитивите от загубата от Тотнъм през май и посочи какво повече не може да се случва

  6 ное 2025 | 17:09
Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим заяви, че през тази година “червените дяволи” са по-добър отбор и разполагат със съвсем други характеристики на футболистите спрямо тези, които допуснаха поражението от Тотнъм на финала в Лига Европа през май, загубен от 20-кратните шампиони. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в ранния двубой от програмата на Премиър лийг в събота за първи път от срещата им през май.

“Характеристиките на футболистите ни в момента са различни, , разбираме играта по-добре и сме по-добър отбор. Разбира се, тук все още има момчета, които играха в онзи мач. Сега сме по-уверени, че можем да спечелим всеки един мач и вече започнахме да го доказваме. Последната среща бе трудна за нас, защото в определени моменти не бяхме отбора, който трябваше да бъдем. И срещу Брайтън допуснахме два гола, но това бе различно. Имаме все още много да се подобряваме, но смятам, че вече сме по-подготвени за всичко, което може да се случи в един мач, контролираме двубоите по-добре. Срещу Нотингам енергията ни не бе същата и това можеше да се усети от първата минута,” смята португалецът.

След това Аморим бе запитан за развитието на отбора и дали вижда позитиви в това Манчестър Юнайтед да не играе в Европа през настоящата кампания.

“Не става въпрос за това дали виждаме позитивите, а да се възползваме от тях. Всяка ситуация в живота може да се разглежда от две страни - позитивна и негативна. Ако сега ме питате дали бих искал да съм тук с купа и да играе в Шампионската лига, разбира се. Но от друга страна, сега имаме повече време да тренираме и да се опознаем с играчите. Да организираме нещата и да се подготвим. Но в бъдеще ще играем в европейските турнири и виждам позитивите,” коментира бившият наставник на Спортинг (Лисабон).

В края той бе попитан относно многото попадения, които все още “червените дяволи” получават. Те допуснаха четири гола в последните си два двубоя в Премиър лийг срещу Брайтън и Нотингам.

“Да, това е проблем. Ако погледнете в първенството, отборът, който печели, не допуска голове и това е нещо важно. Когато имаш талантливи играчи, ако се защитаваш добре, в един момент можеш да отбележиш и това ще е достатъчно да спечелиш. Трябва да се защитаваме по-добре, но и да бъдем по-агресивни, нещата са свързани. Но не можем да продължим да допускаме толкова голове, както в момента,” завърши Аморим.

