Шеф на Ман Юнайтед посочи как ще се изгражда отбора от тук нататък и какви футболисти ще се привличат

Директорът по футболните въпроси в Манчестър Юнайтед Джейсън Уилкокс заяви, че клубът изгражда за Рубен Аморим безкористен и трудолюбив отбор, вместо да се опитва да сглоби "Харлем Глоубтротърс". "Червените дяволи" се класираха на 15-то място във Висшата лига миналия сезон - най-ниското класиране на отбора в елита от 1974 година насам - и загубиха финала в турнира Лига Европа от Тотнъм, като натискът върху всички, свързани с клуба, нарастваше.

Аморим: Доста неща може да се случат през януари

Оттогава съставът на Юнайтед претърпя обновяване, като известни имена като Алехандро Гарначо и Маркъс Рашфорд напуснаха, а пристигнаха Матеус Куня, Брайън Мбеумо, Бенямин Шешко и Сене Ламенс. Обновеният отбор, воден от Аморим, е осми във временното класиране в момента, но само на две точки зад втория Манчестър Сити, след работата през лятото, която Уилкокс смята, че ще помогне в стремежа на тима да се завърне на върха.

"Много е важно да подпишем с правилните хора", каза Джейсън Уилкокс в подкаста Inside Carrington. "Мисля, че трябва да привлечем футболисти, които да внесат нещо различно в съблекалнята. Но най-важното е, че когато привлечем играч, той трябва да иска да се усъвършенства, да е отборен играч и да разбира какво означава да си част от успешен отбор. Не става въпрос за това да се съберат "Харлем Глоубтротърс". Ако погледна успешните отбори на Манчестър Юнайтед, има много играчи, които биха умрели за емблемата, а има и някои нестандартни футболисти. „Говори се за Ерик Кантона, но той беше върховен професионалист", коментира Уилкокс, който беше пълен с похвали за четирите нови попълнения.

Нотингам спря победната серия на Манчестър Юнайтед

Внимателната работа, необходима за оформянето на състава, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, продължава, докато Манчестър Юнайтед се стреми да отбележи 150-годишнината си през 2028-а с титлата във Висшата лига.

"Летният трансферен прозорец от миналата година беше много по-хаотичен от този, тъй като този ​​беше наистина спокоен. Имахме план, знаехме кои играчи ще се насочим, имахме списъци и знаехме в кои области на терена трябва да се подобрим", продължи Уилкокс и каза още:

"Имаме непрекъснати срещи с Рубен, с Крис Вивел и неговия екип, и сме много категорични относно профилите, от които се нуждаем. Ще комбинираме това с екипа за данни и ще има постоянен диалог. В момента провеждам седмични срещи със скаутите относно различните профили, възрастовата група, цената. С Рубен също, така че това е наистина съвместен подход. Когато подписваме договор с играч, има толкова много хора, които участват в процеса. Наистина е важно и да направим проверки на миналото им дали са професионалисти и какъв е начинът им на живот."