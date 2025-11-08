Популярни
  3. Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

  • 8 ное 2025 | 01:43
  • 118
  • 0
Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

Петко Христов не се появи в игра за Специя при домакинското равенство 1:1 срещу Бари в първия мач от 12-тия кръг в Серия "Б". Новият наставник на "орлетата" Роберто Донадони не се довери на българския национал в дебюта си, а отборът пропусна да запише втора победа през сезона и се намира в зоната на застрашените от изпадане с едва 8 точки.

Двубоят започна по-добре за гостите. Те излязоха напред в резултата в 7-ата минута с гол на ветерана Кристиан Гюткяер. Датският нападател се пребори за позиция на далечната греда и засече подаването на Матиас Верет, разписвайки се за трети път от началото на кампанията.

Специя заигра по-добре след полученото попадение. Домакините изравниха в 36-ата минута чрез Рашид Куда, но в края на полувремето останаха в намален състав заради червен картон на голмайстора Куда.

След почивката Бари се опита да вземе инициативата, но опасните контри на Специя принудиха гостите да се задоволят с едната точка, която ги прати на 13-то място в подреждането.

Снимки: Imago

