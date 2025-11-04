Популярни
  • 4 ное 2025 | 12:32
Италианска легенда се завръща в треньорството, за да води тима на Петко Христов

Италианската легенда Роберто Донадони ще се завърне в треньорството, за да поеме втородивизионния Специя, наследявайки поста от Лука Д’Анджело, съобщават италианските медии.

Петко Христов се появи в края при нова загуба на Специя
Петко Христов се появи в края при нова загуба на Специя

Според информациите снощи клубните собственици са решили да освободят досегашния наставник на българския национал Петко Христов и на негово място да назначат 62-годишния Донадони, който би трябвало да дебютира още в петък срещу Бари. До уволнението на Д’Анджело се стигна след слабия старт на сезона за Специя, като тимът е на предпоследното 19-о място в Серия "Б" със само една победа, четири равенства и цели шест загуби. От друга страна, някогашният футболист на Милан за последно беше наставник на китайския Шънджън, откъдето беше освободен през 2020 година. Преди това той водеше редица италиански отбори - Леко, Ливорно, Дженоа, Наполи, Каляри, Парма и Болоня, като освен това беше селекционер на националния тим между 2006-а и 2008-а. Смята се, че договорът с новия му клуб ще бъде до лятото на 2028-а.

Снимки: Gettyimages

