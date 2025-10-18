Популярни
Специя допусна обрат срещу Чезена и продължи да затъва

  • 18 окт 2025 | 22:55
  • 395
  • 0
Отборът на Специя, за който се състезава българинът Петко Христов, допусна поражение с 1:2 от тима на Чезена в срещата от 8-ия кръг на италианската Серия Б. Така Христов и компания останаха закотвени на последното място във второто ниво на Ботуша, но все още имат спокойствието, че не са далеч от спасителния бряг, където към момента е съставът на Катандзаро, който е с три пункта повече. Чезена пък е в зоната на плейофите за изкачване в Серия А и е само на точка от второто място, което дава право на директна промоция.

Христов от своя страна започна срещата като титуляр и изведе Специя с капитанската лента, оставайки на терена до последния съдийски сигнал.

Иначе домакините трябва да съжаляват, че не прибавиха ценни точки към актива си, тъй като поведоха в резултата, но твърде бързо пропиляха преднината си. Те откриха резултата с ранен гол на Джанлука Лападула (4’), но две попадения за кратко време, реализирани от Джанлука Фработа (38', 45'+1’), още преди почивката оформиха негативния краен резултат за тима на българския защитник.

В следващия кръг Христов и компания ще имат визита на друг тим, който гравитира около плейофите за изкачване в елитната група на Италия. Това е Авелино, като двубоят предстои на 25-и октомври (събота) от 16:00 часа българско време.

