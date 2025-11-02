Петко Христов се появи в края при нова загуба на Специя

Българският национал Петко Христов се появи като резерва при загубата на Специя с 0:1 като гост на Монца в двубой от 11-ия кръг на Серия "Б". Друг роден защитник – Валентин Антов, въобще не беше в групата на домакините заради своята тежка контузия.

Капитанът на „орлетата“ влезе на терена чак в 84-тата минута, когато замени Алеш Матею. Веднага след това противниковият бранител Армандо Ицо си изкара червен картон. Единственият гол в мача пък беше дело на Лука Раванели в 53-тата минута.

За Монца победата е пета поредна, като с нея тимът събра 23 точки и се изкачи на второто място в класирането. Специя пък допусна шестата си шампионатна загуба през сезона, като е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 7 пункта.

