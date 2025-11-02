Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Специя
  3. Петко Христов се появи в края при нова загуба на Специя

Петко Христов се появи в края при нова загуба на Специя

  • 2 ное 2025 | 20:40
  • 829
  • 0
Петко Христов се появи в края при нова загуба на Специя

Българският национал Петко Христов се появи като резерва при загубата на Специя с 0:1 като гост на Монца в двубой от 11-ия кръг на Серия "Б". Друг роден защитник – Валентин Антов, въобще не беше в групата на домакините заради своята тежка контузия.

Капитанът на „орлетата“ влезе на терена чак в 84-тата минута, когато замени Алеш Матею. Веднага след това противниковият бранител Армандо Ицо си изкара червен картон. Единственият гол в мача пък беше дело на Лука Раванели в 53-тата минута.

За Монца победата е пета поредна, като с нея тимът събра 23 точки и се изкачи на второто място в класирането. Специя пък допусна шестата си шампионатна загуба през сезона, като е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 7 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Безпроблемна победа за Десподов и компания

Безпроблемна победа за Десподов и компания

  • 2 ное 2025 | 21:28
  • 309
  • 0
Загуба за Бастунов и Христов в Португалия

Загуба за Бастунов и Христов в Португалия

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 336
  • 0
Без Християн Петров Хееренвеен спечели точка срещу Аякс

Без Християн Петров Хееренвеен спечели точка срещу Аякс

  • 1 ное 2025 | 20:03
  • 1359
  • 1
Филип Кръстев и Оксфорд взеха точка от Милоул

Филип Кръстев и Оксфорд взеха точка от Милоул

  • 1 ное 2025 | 19:36
  • 1673
  • 0
Мъри Стоилов върна Гьозтепе към победите

Мъри Стоилов върна Гьозтепе към победите

  • 1 ное 2025 | 18:06
  • 7797
  • 5
Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

  • 1 ное 2025 | 03:26
  • 1060
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 50890
  • 157
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 97109
  • 221
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 86296
  • 341
Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

  • 2 ное 2025 | 21:48
  • 3094
  • 2
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 14852
  • 71
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 76086
  • 92