Червен картон на Петко Христов попречи на Специя за първа победа

Специя не успя да запише и победа в шестия кръг на Серия "Б". Тимът стигна само до равенство 1:1 в гостуването си на Реджана. Вина за това има и българският защитник Петко Христов, който започна като титуляр за гостите, но получи червен картон в 52-рата минута и това обърна хода на мача.

Специя поведе в 26-ата минута с гол на Джанлука Лападула в 26-ата минута.

В 52-рата обаче везните се наклониха в полза на домакините, след като Петко Христов бе изгонен. Българинът извърши нарушение срещу откъсващия се зад защитата Нейтън Гирма и си заслужи директен червен картон за спиране на голова възможност.

🟥 Rosso diretto per capitan #Hristov, che leggerezza

😳 Il bulgaro lascia in 10 lo #Spezia e salterà il #Palermohttps://t.co/nU0ClKtEKZ — Spezia1906 (@Spezia_1906) September 30, 2025

С човек повече Реджана успя да се добере до равенството. Това се случи в 63-тата минута с гол на Гирма след асистенция на Андрия Новакович.

Така Специя остава в опасната зона на 18-ата позиция с 3 спечелени точки до момента. Реджана пък е с 6 точки на 12-ото място в таблицата.