Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

Легендата на Рома Даниеле Де Роси може да застане начело на Дженоа, според “Скай Спорт Италия”. След уволнението на Патрик Виейра, клубът активно търси негов заместник. Преговорите с Де Роси напредват добре и се очаква той да подпише договор до края на сезона.
41-годишният Де Роси пое Рома през януари 2024 година, замествайки Жозе Моуриньо. В 30 мача под ръководството на Де Роси отборът спечели 14, загуби 7 и завърши 9 наравно.
Заради преговорите с ръководството на "грифоните" Де Роси е отменил планирано посещение в Аржентина за дербито между Бока Хуниорс и Ривър Плейт.
Преди да се насочат към бившия италиански национал, от Дженоа са обсъждали и кандидатурата на Паоло Ваноли.
