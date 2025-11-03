Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  3. Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

  • 3 ное 2025 | 21:15
  • 991
  • 0
Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

Легендата на Рома Даниеле Де Роси може да застане начело на Дженоа, според “Скай Спорт Италия”. След уволнението на Патрик Виейра, клубът активно търси негов заместник. Преговорите с Де Роси напредват добре и се очаква той да подпише договор до края на сезона.

41-годишният Де Роси пое Рома през януари 2024 година, замествайки Жозе Моуриньо. В 30 мача под ръководството на Де Роси отборът спечели 14, загуби 7 и завърши 9 наравно.

Дженоа и Виейра очаквано се разделиха
Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

Заради преговорите с ръководството на "грифоните" Де Роси е отменил планирано посещение в Аржентина за дербито между Бока Хуниорс и Ривър Плейт.

Преди да се насочат към бившия италиански национал, от Дженоа са обсъждали и кандидатурата на Паоло Ваноли.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

  • 3 ное 2025 | 21:22
  • 762
  • 0
Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

  • 3 ное 2025 | 21:18
  • 4941
  • 16
Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

  • 3 ное 2025 | 20:36
  • 2122
  • 1
Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

  • 3 ное 2025 | 20:05
  • 2732
  • 1
Саутгейт не държи отново да бъде треньор

Саутгейт не държи отново да бъде треньор

  • 3 ное 2025 | 19:49
  • 704
  • 1
Бивш халф на Барселона се завръща в Англия, очаква се да подпише утре

Бивш халф на Барселона се завръща в Англия, очаква се да подпише утре

  • 3 ное 2025 | 19:08
  • 2792
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

  • 3 ное 2025 | 20:09
  • 45437
  • 290
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 40374
  • 26
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 73164
  • 216
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 28510
  • 17
Убедителен Балкан превзе Перник

Убедителен Балкан превзе Перник

  • 3 ное 2025 | 21:16
  • 5696
  • 1
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 38127
  • 142