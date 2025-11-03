Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  3. Дженоа грабна първата си победа за сезона веднага след раздялата с Виейра

Дженоа грабна първата си победа за сезона веднага след раздялата с Виейра

  • 3 ное 2025 | 21:34
  • 635
  • 0
Дженоа грабна първата си победа за сезона веднага след раздялата с Виейра

Дженоа спечели изключително драматичен успех с 2:1 в гостуването си на Сасуоло в мач от десетия кръг на Серия А. Руслан Малиновский (18’) откри резултата през първото полувреме, а Доменико Берарди (47’) изравни в началото на втората част, за да се стигне до драматичното късно попадение на Лео Йостигор (90+3’) в добавеното време, което донесе успеха на гостите. Този успех е още по-ценен за “грифоните”, които бяха водени от временния наставник Роберто Мургита, който застана начело на тима след уволнението на Патрик Виера преди няколко дни. Двата тима в общи линии си размениха по едно полувреме, като първата част бе по-скоро за Дженоа, а второто полувреме бе доминирано от Сасуоло.

Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра
Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

Срещата започна отлично за гостите, които излязоха напред след малко повече от четвърт час, когато Малиновский вкара великолепно попадение от над 25 метра, поемайки лошо избита топка от вратаря Мурич. Домакините се върнаха в двубоя отново след корнер в началото на второто полувреме, когато напълно непокрития Доменико Берарди засече с крак топката на далечната греда. “Черно-зелените” дори вдигнаха темпото в търсене на пълния комплект от точки, но вместо това отново след статично положение пуснаха попадение в добавеното време, дело на Йостигор, което донесе трите точки за гостите. Това бе първа победа за “грифоните” от началото на сезона след три равенства на тима до момента. Сасуоло пък е в средата на таблицата с 13 точки.

Дженоа и Виейра очаквано се разделиха
Дженоа и Виейра очаквано се разделиха
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

  • 3 ное 2025 | 21:22
  • 766
  • 0
Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

  • 3 ное 2025 | 21:18
  • 4950
  • 16
Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

  • 3 ное 2025 | 21:15
  • 994
  • 0
Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

  • 3 ное 2025 | 20:36
  • 2122
  • 1
Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

  • 3 ное 2025 | 20:05
  • 2736
  • 1
Саутгейт не държи отново да бъде треньор

Саутгейт не държи отново да бъде треньор

  • 3 ное 2025 | 19:49
  • 705
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

  • 3 ное 2025 | 20:09
  • 45455
  • 290
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 40389
  • 26
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 73183
  • 216
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 28522
  • 17
Убедителен Балкан превзе Перник

Убедителен Балкан превзе Перник

  • 3 ное 2025 | 21:16
  • 5704
  • 1
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 38138
  • 142