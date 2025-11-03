Дженоа грабна първата си победа за сезона веднага след раздялата с Виейра

Дженоа спечели изключително драматичен успех с 2:1 в гостуването си на Сасуоло в мач от десетия кръг на Серия А. Руслан Малиновский (18’) откри резултата през първото полувреме, а Доменико Берарди (47’) изравни в началото на втората част, за да се стигне до драматичното късно попадение на Лео Йостигор (90+3’) в добавеното време, което донесе успеха на гостите. Този успех е още по-ценен за “грифоните”, които бяха водени от временния наставник Роберто Мургита, който застана начело на тима след уволнението на Патрик Виера преди няколко дни. Двата тима в общи линии си размениха по едно полувреме, като първата част бе по-скоро за Дженоа, а второто полувреме бе доминирано от Сасуоло.

Срещата започна отлично за гостите, които излязоха напред след малко повече от четвърт час, когато Малиновский вкара великолепно попадение от над 25 метра, поемайки лошо избита топка от вратаря Мурич. Домакините се върнаха в двубоя отново след корнер в началото на второто полувреме, когато напълно непокрития Доменико Берарди засече с крак топката на далечната греда. “Черно-зелените” дори вдигнаха темпото в търсене на пълния комплект от точки, но вместо това отново след статично положение пуснаха попадение в добавеното време, дело на Йостигор, което донесе трите точки за гостите. Това бе първа победа за “грифоните” от началото на сезона след три равенства на тима до момента. Сасуоло пък е в средата на таблицата с 13 точки.

