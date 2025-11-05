Популярни
  Решено е: Де Роси се завръща в Серия "А"

  • 5 ное 2025 | 20:20
  • 653
  • 0

Италианската легенда Даниеле Де Роси ще бъде новият треньор на Дженоа, съобщават местните медии. Двете страни са се разбрали за договор до края на сезона при заплата от 800 хиляди евро, като той ще бъде удължен с още една година, ако клубът избегне изпадане от Серия "А".

Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра
По този начин Де Роси ще наследи на поста уволнения Патрик Виейра. За 42-годишния специалист това ще бъде едва трети отбор в треньорската му кариера след СПАЛ и Рома, откъдето беше освободен през миналия септември. Тъй като беше изгонен с червен картон в последния си мач начело на “вълците”, който беше именно срещу генуезци, бившият полузащитник ще пропусне предстоящото домакинство на Дженоа срещу Фиорентина, дори и да бъде назначен преди мача. От друга страна, той заварва “грифоните” чак на 18-ото място в италианския елит, като те имат едва 6 точки след една победа, три равенства и шест загуби.

Снимки: Gettyimages

