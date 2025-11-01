Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

Патрик Виейра бе освободен от поста старши треньор на италианския футболен клуб Дженоа, който заема последното място в Серия "А" след девет мача. От отбора обявиха, че той "вече не води първия отбор", но Gazzetta dello Sport добавя, че бившият халф сам е подал оставка.

Виейра, световен шампион с Франция като футболист, бе назначен на поста преди година, когато замени уволнения Алберто Джилардино. Той пое отбора на точка над зоната на изпадащите и завърши 13-и в класирането, с което заслужи нов договор за още две години. Дженоа обаче загуби шест от деветте си мача през този сезон и през миналия уикенд отстъпи с 0:2 на новака в елита Кремонезе. Очаква се Роберто Мургита и Доменико Кришито да водят отбора в понеделник срещу Сасуоло.

Според Джалука Ди Марцио Даниеле Де Роси е фаворит за това да поеме поста за постоянно. Паоло Ваноли и Лука Готи са другите опции.

Тази смяна е втората за седмицата в италианското първенство, след като Лучано Спалети замени уволнения Игор Тудор в Ювентус.

