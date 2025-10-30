Популярни
Кремонезе си тръгна с трите точки от Генуа

  30 окт 2025 | 00:10
Кремонезе си тръгна с трите точки от Генуа

Кремонезе постигна ценна победа с 2:0 в гостуването си на Дженоа от 9-ия кръг на Серия "А". Героят за гостите в този мач бе Федерико Бонацоли, който реализира и двете попадения в мача в 3-тата и 49-ата минута.

Срещата започна по най-добрия начин за Кремонезе, който поведе рано. Още в 3-тата минута Бонацоли порази вратата на съперника с красиво изпълниние на задна ножица.

В 49-ата минута отново Бонацоли бе в прегръдките на съотборниците си. Този път той стреля от воле след корнер и макар топката да бе избита от вратаря на съперника, се оказа, че преди това е преминала голлинията.

Дженоа можеше да върне интригата в 58-ата минута, когато Витиня прати кълбото в мрежата, но голът бе отменен заради засада.

С този успех Кремонезе продължи отличното си начало на сезона и излезе на 8-ото място с 14 точки. Дженоа пък продължава да страда и е на дъното с едва 3 точки в актива си, като още не е усещал вкуса на победата.

