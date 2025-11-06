Популярни
Веласкес дава пресконференция преди дербито с ЦСКА

  • 6 ное 2025 | 13:46
Веласкес дава пресконференция преди дербито с ЦСКА
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди дербито с ЦСКА от 15-ия кръг на efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 11:00 часа в петък, 7 ноември, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Хулио Веласкес умува за Куршума
Хулио Веласкес умува за Куршума

Утрешната тренировка стартира в 16:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути.

Двубоят Левски - ЦСКА е в събота, 8 ноември, от 15:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

