Кметът на Враца: По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал

Кметът на Враца Калин Каменов използва социалните мрежи, за да сподели коментара си за осминафиналния сблъсък за Купата между Добруджа и Ботев. Градоначалникът отправи остра критика към целия отбор, както и към старши треньора Тодор Симов.

Врачани се класираха за следващия етап на турнира след победа с дузпи, въпреки че 80 минути играха с човек повече.

"По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал. Целият отбор на Ботев Враца трябва да си извади сериозни поуки от поредния безобразен мач. 80 минути да играеш с човек повече и да нямаш точен удар към вратата е меко казано несериозно. В такива моменти треньорът поема отговорност! Съжалявам, че всички, които обичаме отбора, трябваше да гледаме тази трагедия. Единственото хубаво е класирането на четвъртфиналите!", написа Каменов във "Фейсбук".

Снимки: Startphoto