Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Кметът на Враца: По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал

Кметът на Враца: По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал

  • 14 дек 2025 | 18:33
  • 1303
  • 0

Кметът на Враца Калин Каменов използва социалните мрежи, за да сподели коментара си за осминафиналния сблъсък за Купата между Добруджа и Ботев. Градоначалникът отправи остра критика към целия отбор, както и към старши треньора Тодор Симов.

Врачани се класираха за следващия етап на турнира след победа с дузпи, въпреки че 80 минути играха с човек повече.

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

"По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал. Целият отбор на Ботев Враца трябва да си извади сериозни поуки от поредния безобразен мач. 80 минути да играеш с човек повече и да нямаш точен удар към вратата е меко казано несериозно. В такива моменти треньорът поема отговорност! Съжалявам, че всички, които обичаме отбора, трябваше да гледаме тази трагедия. Единственото хубаво е класирането на четвъртфиналите!", написа Каменов във "Фейсбук".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

  • 14 дек 2025 | 13:45
  • 3036
  • 7
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 33801
  • 45
Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

  • 14 дек 2025 | 13:35
  • 1062
  • 1
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 25516
  • 64
Фратрия обяви още една раздяла

Фратрия обяви още една раздяла

  • 14 дек 2025 | 13:19
  • 1469
  • 0
Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

  • 14 дек 2025 | 13:15
  • 1802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

  • 14 дек 2025 | 17:52
  • 15519
  • 7
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 33801
  • 45
Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

  • 14 дек 2025 | 17:55
  • 14485
  • 161
Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

  • 14 дек 2025 | 17:20
  • 8115
  • 23
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 25516
  • 64
Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

  • 14 дек 2025 | 15:30
  • 15382
  • 23