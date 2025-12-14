Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Християна Гутева: Не се влияя от предразсъдъците

  • 14 дек 2025 | 18:22
  • 489
  • 0
Най-добрата българска съдийка при жените Християна Гутева призна, че изпраща противоречива 2025-а година, но в края ѝ е повече положителното, защото ѝ предстои още един мач в женската Шампионска лига. Въпреки трудностите, с които се е сблъскала през отиващата си година, тя гледа с оптимизъм. Също така младата арбитърка признава, че "не дава ухо на предразсъдъците", а се старае да следва указанията на УЕФА.

"Изпращам една противоречива година, но гледам в положителен аспект. Няма как да има само моменти на възход, понякога има трудни моменти. Така че е важно да се справим и да бъдем с положителна нагласа за бъдещето.

"Аз винаги съм се абстрахирала от предразсъдъците и за мен нямат абсолютно никакво значение. А от гледна точка на това да сравнявам мачовете в България и в Европа, също няма разлика и за мен, а и за другите съдии. Ние се ръководим от едни и същи правила и също така от едни и същи препоръки, които ни биват спускани от УЕФА. За новата 2026-а година си пожелавам само и много здраве, но и мъничко късмет", сподели Гутева пред БТА.

