Косич: Имаме амбиции за купата

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели мнението си след категоричната победа с 4:0 над Монтана, с която "смърфовете" се класираха на четвъртфинал за Купата на България. Наставникът на "смърфовете" призна, че отборът му има амбиции в този турнир.

"Очаквах труден мач, но успяхме да отбележим още в началото някои от попаденията и нещата станаха по-лесни, отколкото очаквахме. В предишния мач не успяхме да изглеждаме по начина, по който ни се искаше. Двубоят беше много важен за нас. Щастливи сме, че се класираме напред в турнира за купата. Имаме амбиции в този турнир и искаме повече.

Хареса ми как тимът реагира. Сега можем да си починем и да се подготвим за следващия полусезон.

Ако искаме да спечелим купата, трябва да се изправим срещу всички. Не е важно кой ще срещнеш. Миналото вече е зад гърба ни - имахме и хубави, и лоши моменти, както е в живота. Щастлив съм, че успяхме да обединим отбора и да се борим с тежки съперници. Имаме млади момчета, които не са се борили за високите позиции. Трябва да се развиваме и да използваме възможността да анализираме всичко, което може да подобрим", заяви Косич.

Снимки: Startphoto