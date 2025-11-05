Килиан Мбапе и ПСЖ отиват на съд през този месец

Килиан Мбапе и бившият му клуб Пари Сен Жермен ще се изправят един срещу друг в съда на 17 ноември. Двете страни са призовани за изслушване пред трудовия съд в Париж по един от спорните казуси помежду им, съобщи агенция "Франс Прес" днес.

Конфликтът между френската звезда и парижкия гранд ще навлезе в нова фаза в понеделник, 17 ноември, когато е насрочено заседанието. Изслушването, което ще започне в 13:00 часа местно време (б.ред. - 14:00 българско), ще се фокусира върху искането на нападателя за преквалифициране на неговия трудов договор с парижани.

Kylian Mbappé et son ancien club, le Paris Saint-Germain, sont convoqués le 17 novembre pour une audience aux prud'hommes de Paris dans le cadre d'un des épisodes du contentieux qui les oppose, a appris ce mercredi l'AFP.



Бившият капитан на ПСЖ, който вече е играч на Реал Мадрид, настоява неговият срочен договор с клуба да бъде трансформиран в безсрочен. Делото ще премине директно към разглеждане по същество, без обичайната помирителна фаза, поради естеството на предявените искове. Очаква се обаче решението да бъде обявено едва след няколко месеца заради стандартните срокове за обработка в трудовия съд.

След като премина в Мадрид като свободен агент през лятото на 2024 г., Мбапе инициира няколко съдебни процедури срещу бившия си клуб. Той претендира за сума от 55 млн. евро, която включва последните му три заплати, както и бонуси за подписване и лоялност, които според него не са му били изплатени.

От своя страна, ПСЖ твърди, че е имало устна договорка с играча. Според клуба, напускайки без трансферна сума, Мбапе се е съгласил да се откаже от част от възнагражденията си, за да не навреди на финансовото състояние на ПСЖ. Тази версия обаче е категорично отречена от лагера на капитана на Франция, който я определя като „фантазия“.

През април футболистът успя да издейства запор върху сметките на клуба за въпросните суми, но решението беше отменено в края на май. Наказателният аспект на спора остава отворен: въпреки че Мбапе оттегли жалбата си за морален тормоз, все още тече разследване срещу неизвестен извършител, свързано с изпращането му да тренира с групата на ненужните играчи през лятото на 2023 г.