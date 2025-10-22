УЕФА с позиция за отменения двубой на Барселона в САЩ

От Европейската футболна централа излязоха с позиция, след като се разбра, че планираният за 20 декември в Маями двубой от испанското първенство между Виляреал и Барселона няма да се проведе. Според последните информации срещата ще трябва да си се проведе в Испания.

“УЕФА приветства решението на Ла Лига. Нашата позиция относно мачовете от първенствата, които се играят в чужбина, остава ясна. УЕФА отново потвърждава категоричната си позиция против провеждането на национални шампионатни срещи извън страната, от която произхождат”, пишат от Нион.

Интересното е, че по принцип евроцентралата вече се беше съгласила на такъв двубой на американска земя.

