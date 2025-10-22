Популярни
УЕФА се включва в борбата с пиратството

  22 окт 2025
УЕФА официално се присъедини към Алианса за творчество и развлечения (ACE), водещата световна коалиция за защита на съдържанието, посветена на борбата с дигиталното пиратство. С този ход футболната централа става първият ексклузивен носител на спортни права, който се включва в ACE, допринасяйки за по-широките усилия в индустрията за опазване на стойността на творческото и спортното съдържание в световен мащаб.

УЕФА ще играе активна роля в звеното на ACE за събития на живо (Live Tier), което координира и засилва усилията за противодействие на пиратството в спорта. В сътрудничество с правоприлагащите органи и други партньори, футболната централа ще работи за премахването на незаконни оператори по целия свят. Това партньорство също така укрепва позицията на УЕФА и UC3 – организацията, която управлява комерсиализацията на правата за клубните турнири на УЕФА – като лидери в глобалната борба с пиратството.

ACE, водещият световен алианс срещу дигиталното пиратство, ръководен от Motion Picture Association (MPA), обединява над 50 големи развлекателни компании и студиа в координирани усилия за борба с пиратството, което застрашава целостта на дигиталната екосистема.

„Присъединяването на УЕФА към ACE е знаков момент в нашата глобална стратегия за защита на съдържанието“, заяви Ги-Лоран Епщайн, изпълнителен директор по маркетинг в УЕФА. „Това партньорство ни позволява да разширим възможностите си за правоприлагане, да задълбочим съществуващото си сътрудничество с лидери в индустрията и да използваме доказаните способности на ACE за прекъсване на незаконни услуги.“„С присъединяването на УЕФА към най-голямата антипиратска коалиция в света, ние засилваме борбата си за откриване, възпиране и премахване на онлайн пиратството навсякъде“, коментира Чарлз Ривкин, председател и главен изпълнителен директор на Motion Picture Association и председател на ACE. „Членството на УЕФА подсилва способността на ACE да защитава спортното съдържание от злонамерени играчи в реално време и разширява обхвата на нашите усилия за защита на футболните фенове и телевизионните оператори по целия свят.“

Членовете на звеното Live Tier на ACE се възползват от споделянето на разузнавателна информация в реално време, глобален обхват, застъпничество за политики и партньорства с частния сектор и правоприлагащите органи. Надграждайки доказаните инструменти на ACE за разбиване на пиратски мрежи, Live Tier разполага с глобални центрове, процеси и технологии, посветени на справянето с непосредствената заплаха от пиратство в деня на мача.

УЕФА и UC3 остават твърдо ангажирани със защитата на интересите на своите партньори-излъчватели. Този ангажимент е от съществено значение, тъй като приходите от медийни права от турнирите на УЕФА подпомагат устойчивостта на футбола както на професионално, така и на аматьорско ниво, и подкрепят инициативи за развитие в цялата европейска футболна екосистема.

