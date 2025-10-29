Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

Популярни
  2. Реал Мадрид
  • 29 окт 2025 | 15:34
  • 1057
  • 0
Реал Мадрид заплаши УЕФА със съд заради пропуснати ползи покрай нереализираната Суперлигата. “Кралете”, заедно с Барселона, бяха сред водещите инициатори на проекта, но бяха стопирани по различни начини - основно от европейската и световната футболни централи. Последва обаче дело, в което Съдът потвърди решение от май 2024 г., според което УЕФА и ФИФА са злоупотребили с господстващото си положение.

Сега испанците искат финансова компенсация и са готови да заведат дело, ако исканията им останат неудовлетворени.

Ето какво се казва в становището на клуба от “Бернабеу”:

“Реал Мадрид приветства решението на Провинциалния съд в Мадрид да отхвърли жалбите, подадени от УЕФА, Испанската футболна федерация и Ла Лига, с което се потвърждава, че УЕФА, по казуса със Суперлигата, е нарушила сериозно правилата за свободна конкуренция на Европейския съюз, в съответствие с решението на Съда на ЕС, злоупотребявайки с господстващото си положение.

Това решение открива пътя за предявяване на иск за значителните щети, понесени от клуба.

Същевременно Реал Мадрид информира, че през 2025 г. е провел множество разговори с УЕФА в търсене на решения, без да бъде постигнат компромис относно по-прозрачно управление, финансова устойчивост, защита на здравето на футболистите и подобряване на изживяването за феновете, включително безплатни и достъпни модели за излъчване в световен мащаб, какъвто беше случаят със Световното клубно първенство на ФИФА.

Вследствие на това клубът обявява, че ще продължи да работи за доброто на световния футбол и на феновете, като същевременно ще поиска от УЕФА обезщетение за понесените значителни щети и загуби.

