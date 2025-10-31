От УЕФА обявиха възможните домакините на финалите в европейските турнири за 2028 и 2029 година

От УЕФА обявиха днес петнадесет града, които са потенциални домакини на предстоящите финали в европейските клубни турнири за предстоящите двубои за финалите през 2027, 2028 и 2029 година. Всяка една от тези футболни асоциации е заявила желание да получи двубои, но официално те имат срок да подадат своите документи за кандидатстване до 10 юни 2026 година. Изпълнителният комитет на УЕФА ще определи окончателното градовете и стадиони домакини през септември следващата година.

Финал в Шампионската лига:

2028

Германия, Мюнхен, “Алианц Арена”

2029

Англия, Лондон, стадион “Уембли”

Испания, Барселона, “Камп Ноу”

1️⃣5️⃣ national associations are interested in hosting the 2028 and 2029 UEFA club competition finals!



🗓️ The UEFA Executive Commitee will appoint hosts in September 2026.



⬇️ Could a European final be coming to your city? — UEFA (@UEFA) October 31, 2025

Финал в Лига Европа :



2028

Франция: Лион - Десин, Парк “Олимпик Лион” или Париж, “Парк де Пренс” (при подаване на офертата ще бъде избран един от двата града, чиято кандидатура ще бъде официално подаване

Италия, Торино, стадион “Ювентус”

Румъния, Букурещ, Национална арена

Сърбия, Белград, Национален стадион

2029

Франция: Лион - Десин, Парк “Олимпик Лион” или Париж, “Парк де Пренс” (при подаване на офертата ще бъде избран един от двата града, чиято кандидатура ще бъде официално подаване

Италия, Торино, стадион “Ювентус”

Румъния, Букурещ, Национална арена

Сърбия, Белград, Национален стадион

Турция, Анкара, стадион “Анкара”



Финал в Лига на конференциите

2028

Франция, Лил, Стад “Пиер-Морой”

Унгария, Будапеща, “Пушкаш Арена”

Италия, Торино, “Алианц Стейдиъм”

Казахстан: Астана, “Астана Арена” или Алмати, стадион “Алмати” - при подаване на документите ще бъде избран един от двата града

Полша, Гданск, “Арена Гданск”

2029

Финландия, Хелзинки, Олимпийски стадион “Хелзинки”

Франция, Лил, “Стад Пиер-Морой”

Унгария, Будапеща, “Пушкаш Арена”

Италия, Торино, “Алианц Стейдиъм”

Казахстан: Астана, “Астана Арена” или Алмати, стадион “Алмати” - при подаване на документите ще бъде избран един от двата града



Шампионска лига за жени:

2028

Франция, Лион-Десин, “Парк Олимпик Лион”

Испания, Билбао, “Сан Мамес”

Швейцария, Базел, “Сан Якоб” пак

Турция, Истанбул, “Али Стадион Сами Йен”

2029

Уелс, Кардиф, Национален стадион

Република Ирландия, Дъблин, “Дъблин Арена”

Франция, Лион-Десин, “Парк Олимпик Лион”

Швейцария, Базел, “Сан Якоб” пак