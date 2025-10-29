Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Англия оглави класацията за феърплей на УЕФА за миналия сезон

Англия оглави класацията за феърплей на УЕФА за миналия сезон

  • 29 окт 2025 | 02:06
  • 165
  • 0
Англия оглави класацията за феърплей на УЕФА за миналия сезон

Англия завърши начело в класацията за феърплей за национални и клубни отбори в европейските футболни турнири през миналия сезон, съобщиха от Европейската централа (УЕФА), цитирани от агенция АП.

Формулата на УЕФА е анализирала английските отбори в 241 изиграни мача през миналия сезон, което донесе на страната най-голям среден общ брой точки пред Словакия на второ място и Финландия на трето.

За всеки двубой, който организира, УЕФА изпраща делегат, който оценява отборите в пет категории: червени и жълти картони, уважение към противниците, уважение към съдиите, поведение на длъжностните лица на клуба, поведение на зрителите.

Правилникът на УЕФА предлага положителни оценки за "помагане на контузен противник" и "информиране на съдията дали корнер или тъч е трябвало да бъде отсъден за другия отбор", като същевременно се дават по-ниски оценки за инциденти, включително бавене на време, "симулация на контузия", както и "провокиране на масова конфронтация".

В класацията за най-добре държащи се зрители, феновете на Фарьорските острови са начело, следвани от тези от Молдова и Казахстан.

Отборите и феновете на Албания се класираха на последно място във всяка подредба на нациите, чиито отбори са изиграли достатъчно мачове от състезанията на УЕФА, за да се класират.

Молдова е най-напредналата нация в общите си оценки за феърплей, информират още от УЕФА.

УЕФА присъжда награда от 50 000 евро на призьорите, които да дарят на "аматьорски или професионален клуб по техен избор за проект, свързан с феърплей или такъв на тема уважение".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

  • 28 окт 2025 | 23:40
  • 9615
  • 13
Гласнер: Не се крием

Гласнер: Не се крием

  • 28 окт 2025 | 20:25
  • 1500
  • 0
В Турция разследват и футболисти, и клубове на фона на скандала със залагания

В Турция разследват и футболисти, и клубове на фона на скандала със залагания

  • 28 окт 2025 | 19:52
  • 1082
  • 1
Делото "Негреира" продължава: нови знакови лица от Барселона ще трябва да обясняват действията на каталунците

Делото "Негреира" продължава: нови знакови лица от Барселона ще трябва да обясняват действията на каталунците

  • 28 окт 2025 | 18:24
  • 3683
  • 32
Салиба и Мартинели са аут за сблъсъка с Брайтън

Салиба и Мартинели са аут за сблъсъка с Брайтън

  • 28 окт 2025 | 18:02
  • 1367
  • 0
ПСЖ отчете рекордни приходи

ПСЖ отчете рекордни приходи

  • 28 окт 2025 | 17:55
  • 1360
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 58836
  • 107
Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

  • 28 окт 2025 | 21:22
  • 38806
  • 93
Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

  • 28 окт 2025 | 23:40
  • 9615
  • 13
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 44817
  • 29
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 43257
  • 30
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 27729
  • 140