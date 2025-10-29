Англия оглави класацията за феърплей на УЕФА за миналия сезон

Англия завърши начело в класацията за феърплей за национални и клубни отбори в европейските футболни турнири през миналия сезон, съобщиха от Европейската централа (УЕФА), цитирани от агенция АП.

Формулата на УЕФА е анализирала английските отбори в 241 изиграни мача през миналия сезон, което донесе на страната най-голям среден общ брой точки пред Словакия на второ място и Финландия на трето.

За всеки двубой, който организира, УЕФА изпраща делегат, който оценява отборите в пет категории: червени и жълти картони, уважение към противниците, уважение към съдиите, поведение на длъжностните лица на клуба, поведение на зрителите.

Правилникът на УЕФА предлага положителни оценки за "помагане на контузен противник" и "информиране на съдията дали корнер или тъч е трябвало да бъде отсъден за другия отбор", като същевременно се дават по-ниски оценки за инциденти, включително бавене на време, "симулация на контузия", както и "провокиране на масова конфронтация".

В класацията за най-добре държащи се зрители, феновете на Фарьорските острови са начело, следвани от тези от Молдова и Казахстан.

Отборите и феновете на Албания се класираха на последно място във всяка подредба на нациите, чиито отбори са изиграли достатъчно мачове от състезанията на УЕФА, за да се класират.

Молдова е най-напредналата нация в общите си оценки за феърплей, информират още от УЕФА.

УЕФА присъжда награда от 50 000 евро на призьорите, които да дарят на "аматьорски или професионален клуб по техен избор за проект, свързан с феърплей или такъв на тема уважение".

Снимки: Gettyimages