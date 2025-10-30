Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Започват важни преговори в стратегическия маркетинг на турнирите на УЕФА

  • 30 окт 2025 | 08:30
  • 325
  • 0
Съвместното дружество между УЕФА и EFC – UC3, което управлява стратегическия маркетинг, продажбите и комерсиалните права на клубните турнири на УЕФА, обяви, че влиза в период на преговори с Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Целта е компанията да стане глобален официален партньор в категорията „бира“ за всички клубни турнири на УЕФА при мъжете (с изключение на Младежката лига на УЕФА) за периода 2027–2033 г.

Решението на UC3 следва конкурентна процедура по избор на партньор, стартирана в началото на октомври с подкрепата на глобалната маркетингова и търговска агенция Relevent Football Partners.

На този етап не се предвиждат допълнителни коментари.

UC3 представлява над 800 водещи клуба в Европа и през последните години работи усилено за нова визия за управление на комерсиалните права на клубните турнири на УЕФА (UCCs). Така новата кампания влиза в идеологията на дружеството да ръководи управлението, продажбата и изпълнението на всички комерсиални права за елитните клубни състезания на УЕФА при мъжете и жените.

Relevent Football Partners от своя страна е изцяло собственост на групата Relevent и е създадена специално за глобалната комерсиализация на клубните турнири на УЕФА при мъжете. Като независима структура агенцията осигурява стратегическа и търговска подкрепа на UC3 – съвместното дружество между УЕФА и EFC – в процеса на маркетинг и продажба на медийни, спонсорски и лицензионни права за Шампионската лига на УЕФА, Лига Европа, Лига на конференциите, Суперкупата на УЕФА, Младежката лига на УЕФА и Шампионската лига по футзал.

