Страхотна новина за Ботев! ФИФА вдигна всички санкции

  • 5 яну 2026 | 16:53
  • 2843
  • 0

ПФК Ботев Пловдив вече има право да осъществява входящи трансфери, след като всички санкции по дела във ФИФА бяха отменени.

Ботев започна подготовка без нови играчи
На 23 декември задълженията в размер на 1 482 484.80 лв. бяха изплатени, а в днешния ден световната футболна централа официално премахна трансферните забрани на „канарчетата“.

По този начин клубът дава пълна възможност на старши треньора Димитър Димитров-Херо да осъществи желаната от него зимна селекция, която да спомогне за подобряване резултатите на отбора.

Очакваме Ви на „Колежа“ за Битката за Тракия в началото на февруари! Само заедно можем да върнем любимия клуб там, където му е мястото.

