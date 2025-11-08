Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"

Ландо Норис спечели своя втори спринт за сезона във Формула 1, след като триумфира в късата надпревара на „Интерлагос“ в Бразилия. Тя се проведе при сложни условия след падналия по-рано през деня дъжд, а голямата жертва на тази сложна обстановка беше Оскар Пиастри.
Австралиецът се движеше на третата позиция зад Норис и Андреа Кими Антонели, когато допусна грешка при преминаването на третия завой в шестата обиколка. Пиастри мина много агресивно върху бордюра от вътрешната страна на кривата и загуби контрол върху водата, която се беше събрала там и това прати пилота на Макларън в стената и вън от спринта.
Секунди след него идентични грешки допуснаха още Нико Хюлкенберг и Франко Колапинто, които също се удариха в стената от гуми. За разлика от Пиастри и Колапинто обаче, Хюлкенберг успя да продължи със само счупени предно и задно крило. Този масов инцидент наложи първо излизането на колата на сигурността, а след това и показването на червения флаг, за да могат маршалите да реконструират стената от гуми.
След забавяне от приблизително 20 минути спринтът беше възобновен с летящ старт, а Норис премина от средно твърдите към меките гуми, което му позволи да запази с лекота първото си място. Зад него Антонели и Джордж Ръсел проведоха дуел за втората позиция, в младият италианецът успя да се наложи над своя съотборник.
Двамата оригинално стартираха с меките сликове, но преминаха към средно твърдите по време на червения флаг, което позволи на Антонели да притисне Норис в спора за победата в края. Пилотът на Макларън обаче не трепна и спечели с аванс от едва 0.845 секунди пред италианеца, чийто съотборник Ръсел пресече финалната линия трети.
Четвърти остана Макс Верстапен, който още на старта изпревари Фернандо Алонсо, след което се възползва от инцидента на Пиастри, за да напредне с общо две позиции в хода на спринта. Петицата беше оформена от Шарл Леклер, който прекара много обиколки като залепен за Алонсо преди най-накрая да се справи с двукратния шампион в 22-ия тур.
До финала на дистанцията от 24 обиколки Алонсо беше притиснат и от втория пилот на Ферари Люис Хамилтън, но успя да задържи британеца зад себе си. Така Алонсо завърши шести пред Хамилтън и Пиер Гасли, които оформиха зоната на точките.
Спринтът завърши с много тежък инцидент за местния любимец Габриел Бортолето, който се бореше за позициите в дъното на топ 10, когато катастрофира сериозно в първия завой в начелото на поселдната обиколка. За щастие пилотът на Заубер съобщи по радиото, че е добре и успя да излезе от колата си без асистенция.
В битката за титлата с победата си днес и отпадането на Пиастри, Норис увеличава своя аванс на девет точки. Верстапен пък изостава с 39 пункта от лидера, след като днес загуби три точки от него.
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Бразилия
При конструкторите Мерцедес се връща второто място от Ферари, като разликата между двата тима е шест пункта в полза на Сребърните стрели. Екипът на Ред Бул е четвърти в подреждането с пасив от 17 точки спрямо Мерцедес.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Бразилия
Уикендът за Гран При на Сао Пауло, 21-ви кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 20:00 часа българско време с квалификацията за утрешното дълго състезание на „Интерлагос“.
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages