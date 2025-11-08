Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"

Ландо Норис спечели своя втори спринт за сезона във Формула 1, след като триумфира в късата надпревара на „Интерлагос“ в Бразилия. Тя се проведе при сложни условия след падналия по-рано през деня дъжд, а голямата жертва на тази сложна обстановка беше Оскар Пиастри.

LANDO NORRIS WINS THE SAO PAULO #F1SPRINT!!!



A brilliant effort from Kimi Antonelli who finishes P2 with George Russell finishing third#F1 #BrazilGP @Gatorade pic.twitter.com/gigcVz2WN9 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Австралиецът се движеше на третата позиция зад Норис и Андреа Кими Антонели, когато допусна грешка при преминаването на третия завой в шестата обиколка. Пиастри мина много агресивно върху бордюра от вътрешната страна на кривата и загуби контрол върху водата, която се беше събрала там и това прати пилота на Макларън в стената и вън от спринта.

Секунди след него идентични грешки допуснаха още Нико Хюлкенберг и Франко Колапинто, които също се удариха в стената от гуми. За разлика от Пиастри и Колапинто обаче, Хюлкенберг успя да продължи със само счупени предно и задно крило. Този масов инцидент наложи първо излизането на колата на сигурността, а след това и показването на червения флаг, за да могат маршалите да реконструират стената от гуми.

The clear up continues... well done marshals 👍



We'd completed 8/24 laps when the red flag was called #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/H9kGzhVyez — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

След забавяне от приблизително 20 минути спринтът беше възобновен с летящ старт, а Норис премина от средно твърдите към меките гуми, което му позволи да запази с лекота първото си място. Зад него Антонели и Джордж Ръсел проведоха дуел за втората позиция, в младият италианецът успя да се наложи над своя съотборник.

LAP 9/24



WE ARE RACING AGAIN IN #F1SPRINT!



Norris keeps the lead as Antonelli and Russell scrap for P2 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/D7DpqsHQNR — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Двамата оригинално стартираха с меките сликове, но преминаха към средно твърдите по време на червения флаг, което позволи на Антонели да притисне Норис в спора за победата в края. Пилотът на Макларън обаче не трепна и спечели с аванс от едва 0.845 секунди пред италианеца, чийто съотборник Ръсел пресече финалната линия трети.

LAP 18/24



Antonelli is nudging into DRS territory behind Norris



Game on! 💪#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/rJvLh2rmHV — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Четвърти остана Макс Верстапен, който още на старта изпревари Фернандо Алонсо, след което се възползва от инцидента на Пиастри, за да напредне с общо две позиции в хода на спринта. Петицата беше оформена от Шарл Леклер, който прекара много обиколки като залепен за Алонсо преди най-накрая да се справи с двукратния шампион в 22-ия тур.

LAP 22/24



No let up from Antonelli 👊



He's giving it absolutely everything here! #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/Gb71qxINKR — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

До финала на дистанцията от 24 обиколки Алонсо беше притиснат и от втория пилот на Ферари Люис Хамилтън, но успя да задържи британеца зад себе си. Така Алонсо завърши шести пред Хамилтън и Пиер Гасли, които оформиха зоната на точките.

Спринтът завърши с много тежък инцидент за местния любимец Габриел Бортолето, който се бореше за позициите в дъното на топ 10, когато катастрофира сериозно в първия завой в начелото на поселдната обиколка. За щастие пилотът на Заубер съобщи по радиото, че е добре и успя да излезе от колата си без асистенция.

That was a big crash 💥



Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

В битката за титлата с победата си днес и отпадането на Пиастри, Норис увеличава своя аванс на девет точки. Верстапен пък изостава с 39 пункта от лидера, след като днес загуби три точки от него.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Бразилия

При конструкторите Мерцедес се връща второто място от Ферари, като разликата между двата тима е шест пункта в полза на Сребърните стрели. Екипът на Ред Бул е четвърти в подреждането с пасив от 17 точки спрямо Мерцедес.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Бразилия

Уикендът за Гран При на Сао Пауло, 21-ви кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 20:00 часа българско време с квалификацията за утрешното дълго състезание на „Интерлагос“.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages