Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

След грешка в началото на първата си летяща обиколка в третата фаза на квалификацията Ландо Норис беше опрян до стената, но британецът се измъкна от тази ситуация и завоюва полпозишъна за утрешната Гран При на Сао Пауло.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT INTERLAGOS!!!



A stunning final lap when it mattered 💪 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/AIJvPPS7LY — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Британецът блокира предната си лява гума в спирането за първия завой в началото на първия тур и загуби над половин секунда, което го остави на последната позиция след първите излизания на пистата в Q3. В същото време начело беше неговият съотборник Оскар Пиастри, който поведе с 1:09.897 и аванс от 0.002 секунди пред Шарл Леклер.

First runs done...



Piastri goes quickest while his team mate Norris is P10!



TOP 10

Piastri

Leclerc

Bearman

Antonelli

Russell

Gasly

Lawson

Hadjar

Hulkenberg

Norris #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/t3z38ycOF3 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Във втората си обиколка обаче Норис беше перфектен и постигна 1:09.511, с което си гарантира полпозишъна, побеждавайки с 0.174 Андреа Кими Антонели, който за втори пореден ден се класира втори в квалификация на „Интерлагос“. Трети с пасив от 0.294 остана Леклер, а едва от четвъртото място ще потегли Пиастри, който в крайна сметка изостана с 0.375 от съотборника си Норис.

Kimi goes P2!



Antonelli joins Norris on the front row for the second time this weekend #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/vja64j93k9 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Зад него от петата позиция ще стартира Исак Хаджар, а Джордж Ръсел ще се нареди на шестата позиция. Британецът реши да рискува със средно твърдите гуми в края на квалификацията, след като не намираше скорост с меките, но в крайна сметка завърши на 0.421 от Норис.

От седмото място ще потегли Лиам Лоусън, а Оливър Беарман, който беше много бърз в хода на цялата квалификацията до решителните обиколки остана едва осми. Първата половина на стартовата решетка ще допълнят Пиер Гасли и Нико Хюлкенберг.

What a Quali Ollie 🙌👏



Pushed in every session and right until the end 👊#HaasF1 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/gYrokhAlJb — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 8, 2025

Първи извън топ 10 на стартовата решетка на „Интерлагос“ утре ще бъде Фернандо Алонсо, който в края на Q2 беше с 0.017 по-бавен от Хюлкенберг в битката за последното място сред най-бързите десетима. До двукратния шампион на шестата редица ще се нареди Алекс Албон, а заедно с тях елиминирани в края на вторите 15 минути на битката за полпозишъна бяха Люис Хамилтън, Ланс Строл и Карлос Сайнц.

Голямата изненада на квалификацията дойде още в края на Q1, когато Макс Верстапен не успя да направи достатъчно добра обиколка, за да се класира за Q2. Нидерландецът изостана с 0.066 от заелия 15-ото място Хюлкенберг и би трябвало да стартира 16-и, което пак би било е с една позиция по-напред от позицията, от която той спечели в Бразилия преди година. Напълно е възможно обаче от Ред Бул да решат да направят промени по настройките на болида на световния шампион и той да трябва да започне утрешното състезание от края на алеята пред боксовете.

A massive shock as Verstappen tumbles out of Q1 😮 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/2CAhLTewSg — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Заедно с Верстапен аут след първите 18 минути на квалификацията бяха Естебан Окон, Франко Колапинто, Юки Цунода и Габриел Бортолето. Представителят на домакините дори не се включи в битката за полпозишъна след катастрофата си в спринта по-рано днес.

Max is out! 😵



❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



Verstappen

Ocon

Colapinto

Tsunoda

Bortoleto#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/L9QvcvF92k — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Механиците на Заубер положиха максимални усилия да подготвят изцяло нов автомобил на бразилеца, но времето не им стигна. Така Бортолето ще трябва да стартира първото си дълго състезание във Формула 1 пред родна публика от дъното на стартовата решетка.

Състезанието за Гран При на Сао Пауло, 21-ри кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за 19:00 часа българско време утре и то ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

