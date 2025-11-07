Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Ландо Норис ще стартира от полпозишъна в спринтовото състезание на пистата „Интерлагос“ в Бразилия, след като спечели първата от двете квалификации в рамките на уикенда за Гран При на Сао Пауло.

Лидерът в световения шампионат беше над всички със своята обиколка за 1:09.243, с която той изпревари с 0.097 секунди Андреа Кими Антонели, който ще стартира втори. Трети на старта ще застане Оскар Пиастри, който изостана с 0.185 от своя съотборник.

Great job from Antonelli 👏



He'll start on the front row alongside Norris 💪#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/ZNoNKMw1IS — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Австралиецът направи много слаба първа обиколка в SQ3, но след това напредна във втория си тур, за да стигне до третото място. До него на втората редица ще застане вторият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел, а зад двамата на третия ред ще се наредят Фернандо Алонсо и третият претендент за световната титла Макс Верстапен. Ланс Строл и Шарл Леклер ще оформят четвъртата редица пред Исак Хаджар и Нико Хюлкенберг, които ще допълнят топ 10.

Първи извън SQ3 остана Люис Хамилтън, чийто финален опит в SQ2 беше афектиран от завъртането на неговия съотборник Леклер на изхода от десетия завой. Това принуди седемкратния шампион да върне леко газта, което съвсем унищожи шансовете на британеца да се пребори за място в десетката, което и без това беше малко вероятно да се случи.

Rewind to Leclerc's spin in the final moments of SQ2 🎥#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/8rlP9gn2zR — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Заедно с Хамилтън аут в края на вторите десет минути на квалификацията бяха Алекс Албон, Пиер Гасли, представителят на домакините Габриел Бортолето и Оливър Беарман. Те ще заемат позициите от 12-та до 15-а на стартовата решетка за спринта на „Интерлагос“.

Часове след като беше обявено, че Франко Колапинто ще остане част от отбора на Алпин и през 2026 година, аржентинецът не успя да се измъкне от SQ1, след като даде 16-тото време в рамките на първите 12 минути на квалификацията. В тях Колапинто беше с 0.060 по-бавен от Антонели в спора за последното място в SQ2, а заедно с него елиминирани бяха Лиам Лоусън, Юки Цунода, Естебан Окон и Карлос Сайнц, които ще оформят дъното на стартовата решетка.

След отпадането си испанският пилот на Уилямс се оплаква по радиото от начина, по който отборът му изпълни квалификацията днес. Коментарът на Сайнц най-вероятно беше свързан с трафика, в който той попадна в своята подготвителна обиколка преди финалния си летящ тур, който буквално провали цялата му обиколка още пред нейното начало.

Уикендът за Гран При на Сао Пауло, 21-ри кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава утре в 16:00 часа българско време със спринтовото състезание на „Интерлагос“. То ще бъде с продължителност от 24 обиколки, а точки в него ще има за първите осем на финала.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

