Пълна програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

След едномесечното си турне из Азия и Австралия керванът на MotoGP се завръща на територията на Европа за финалните си два състезателни уикенда за сезон 2025. Първият от тях ще бъде за Гран При на Португалия, а тук може да намерите програмата на събитията на „Портимао“. Всички часове са в българско време.

Петък (7 ноември):

11:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

11:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

12:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

15:15 часа – Moto3 официална тренировка

16:05 часа – Moto2 официална тренировка

17:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (8 ноември):

10:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

11:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

12:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

12:50 часа – MotoGP квалификация

14:45 часа – Moto3 квалификация

15:40 часа – Moto2 квалификация

17:00 часа – MotoGP спринт (12 обиколки)

Неделя (9 ноември):

11:40 часа – MotoGP загрявка

13:15 часа – Moto2 състезание (21 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (25 обиколки)

16:30 часа – Moto3 състезание (19 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg