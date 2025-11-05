Пълна програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

След едномесечното си турне из Азия и Австралия керванът на MotoGP се завръща на територията на Европа за финалните си два състезателни уикенда за сезон 2025. Първият от тях ще бъде за Гран При на Португалия, а тук може да намерите програмата на събитията на „Портимао“. Всички часове са в българско време.
Петък (7 ноември):
11:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
11:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
12:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
15:15 часа – Moto3 официална тренировка
16:05 часа – Moto2 официална тренировка
17:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (8 ноември):
10:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
11:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
12:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
12:50 часа – MotoGP квалификация
14:45 часа – Moto3 квалификация
15:40 часа – Moto2 квалификация
17:00 часа – MotoGP спринт (12 обиколки)
Неделя (9 ноември):
11:40 часа – MotoGP загрявка
13:15 часа – Moto2 състезание (21 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (25 обиколки)
16:30 часа – Moto3 състезание (19 обиколки)
