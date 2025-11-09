Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Морейра спечели в Португалия и сложи една ръка върху титлата в Moto2

Морейра спечели в Португалия и сложи една ръка върху титлата в Moto2

  • 9 ное 2025 | 14:01
  • 390
  • 0
Морейра спечели в Португалия и сложи една ръка върху титлата в Moto2

Лидерът в генералното класиране в Moto2 Диого Морейра спечели своята четвърта победа за сезон 2025, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Португалия, с което сложи една ръка върху световната титла, която обаче той не успя да си гарантира днес.

Морейра стартира от полпозишъна на „Портимао“ и поведе в началото преди да бъде изпреварен от Колин Вейер в началото на четвъртия тур. Впоследствие нидерландецът пробва да се откъсне, но към края на дистанцията от 21 обиколки сцеплението в неговите гуми започна да привършва, което позволи на Морейра да го догони.

Бразилецът атакува успешно в подхода за 11-ия завой в 19-ия тур, след което не допусна изненада до финала и спечели с аванс от едва 0.090 секунди пред Вейер, който завоюва своя първи подиум в Moto2. Трети на „Портимао“ завърши Давид Алонсо, а четвърти и пети се класираха съотборниците във Фантик Рейсинг Арон Канет и Бари Балтус.

Доскорошният лидер в генералното класиране Мануел Гонсалес пресече финалната линия на шестото място, с което отложи коронацията на Морейра. Испанецът обаче ще се нуждае от чудо в последния старта за сезона във Валенсия, за да попречи на своя съперник да донесе историческата първа световна титла за Бразилия от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Дани Олгадо завърши на седмото място пред Алберт Ареняс, Сена Аджиъс и Изан Гевара, които оформиха топ 10 в Гран При на Португалия в Moto2. Точки от предпоследния старт за сезона в средния клас взеха още Дани Муньос, Алекс Ескриг, Челестино Виети, Иван Ортола и Филип Салач.

В генералното класиране кръга преди края на шампионата лидер с актив от 281 точки е Морейра, който има аванс от цели 24 пункта пред единствения си останал съперник в спора за титлата Гонсалес. Това означава, че Морейра ще се нуждае от само 14-то място в последното състезание за годината, за да стане световен шампион.

Сезон 2025 в Moto2 ще завърши следващата седмица с надпреварата за Гран При на Валенсия, която се завръща в календара на световния шампионат след едногодишно отсъствие заради опустушителните наводнения в едноименната испанска област.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

  • 9 ное 2025 | 08:38
  • 1557
  • 0
Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

  • 9 ное 2025 | 08:26
  • 2992
  • 2
Увеселителното влакче в Португалия приема предпоследния старт за сезона в MotoGP

Увеселителното влакче в Португалия приема предпоследния старт за сезона в MotoGP

  • 9 ное 2025 | 08:00
  • 2360
  • 0
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 7881
  • 6
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

  • 9 ное 2025 | 06:57
  • 19867
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

  • 9 ное 2025 | 07:00
  • 5589
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 10976
  • 14
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 32536
  • 189
ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

  • 9 ное 2025 | 12:08
  • 19773
  • 66
11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 3217
  • 2
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 7881
  • 6
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 7264
  • 12