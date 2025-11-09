Морейра спечели в Португалия и сложи една ръка върху титлата в Moto2

Лидерът в генералното класиране в Moto2 Диого Морейра спечели своята четвърта победа за сезон 2025, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Португалия, с което сложи една ръка върху световната титла, която обаче той не успя да си гарантира днес.

A MASSIVE victory for Diogo Moreira 🥇



Pole position, win and heading to Valencia with 24 points in his pocket 😎#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/1rwNAkXMJO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025

Морейра стартира от полпозишъна на „Портимао“ и поведе в началото преди да бъде изпреварен от Колин Вейер в началото на четвъртия тур. Впоследствие нидерландецът пробва да се откъсне, но към края на дистанцията от 21 обиколки сцеплението в неговите гуми започна да привършва, което позволи на Морейра да го догони.

Бразилецът атакува успешно в подхода за 11-ия завой в 19-ия тур, след което не допусна изненада до финала и спечели с аванс от едва 0.090 секунди пред Вейер, който завоюва своя първи подиум в Moto2. Трети на „Портимао“ завърши Давид Алонсо, а четвърти и пети се класираха съотборниците във Фантик Рейсинг Арон Канет и Бари Балтус.

Доскорошният лидер в генералното класиране Мануел Гонсалес пресече финалната линия на шестото място, с което отложи коронацията на Морейра. Испанецът обаче ще се нуждае от чудо в последния старта за сезона във Валенсия, за да попречи на своя съперник да донесе историческата първа световна титла за Бразилия от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Дани Олгадо завърши на седмото място пред Алберт Ареняс, Сена Аджиъс и Изан Гевара, които оформиха топ 10 в Гран При на Португалия в Moto2. Точки от предпоследния старт за сезона в средния клас взеха още Дани Муньос, Алекс Ескриг, Челестино Виети, Иван Ортола и Филип Салач.

В генералното класиране кръга преди края на шампионата лидер с актив от 281 точки е Морейра, който има аванс от цели 24 пункта пред единствения си останал съперник в спора за титлата Гонсалес. Това означава, че Морейра ще се нуждае от само 14-то място в последното състезание за годината, за да стане световен шампион.

Сезон 2025 в Moto2 ще завърши следващата седмица с надпреварата за Гран При на Валенсия, която се завръща в календара на световния шампионат след едногодишно отсъствие заради опустушителните наводнения в едноименната испанска област.

Снимки: Gettyimages