Куилес с трета победа за сезона в Moto3, сребърните медал ще се реши във Валенсия

Максимо Куилес завоюва своята трета победа за сезона в Moto3, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Португалия. По този начин испанецът гарантира, че сребърният медал в шампионата ще се реши в последния старта за годината във Валенсия след седмица.

Първата половина на дистанцията от 19 обиколки на „Портимао“ беше контролирана от стартиралия от полпозишъна австралиец Джоел Келсо. Той обаче допусна неточност в спирането за петия завой в десетия тур, което позволи на Куилес и Анхел Пикерас да ги изпреварвят.

Впоследствие настъпиха няколко обиколки на абсолютен хаос, типичен за състезанията в Moto3. Най-добре в него се ориентира Куилес, който поведе в 14-ия тур и повече не погледна назад, за да спечели с аванс от 1.6 секунди пред Пикерас.

Тройката оформи победителят от Гран При на Малайзия преди две седмици Таийо Фурусато, а зад него Джоел Естебан и Алваро Карпе завършиха четвърти и пети. Кейси О'Горман пресече финала на шестото място пред ранния лидер Келсо, който остана едва седми.

Зад австралиеца Скот Огдън, Адриан Фернандес и Лука Лунета намериха място сред най-бързите десетима в предпоследния старт за сезона в Moto3. А точки от надпреварата за Гран При на Португалия имаше още за Марко Морели, Хаким Даниш, Брайън Уриарте, Денис Фоджа и Никола Караро.

В генералното класиране само осем точки разделят Куилес и Пикерас в битката за сребърния медал, а предимството е на страната на Пикерас. Пред тях на първото място остава шампионът Хосе Антонио Руеда, който пропусна състезанието в Португалия след инцидента си с Ноа Детвилер на „Сепанг“ преди 14 дни.

Back on the top step of the podium for the first time since the Hungarian GP 📈🏆#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/eIgdkxSOHt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025

Сезонът в Moto3 ще завърши следващата седмица с надпреварата за Гран При на Валенсия, която се завръща в календара след едногодишна пауза.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages