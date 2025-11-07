Алекс Маркес зададе темпото на старта на уикенда в Португалия

Алекс Маркес зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP, след като оглави класирането в края на първата свободна тренировка на „Портимао“.

Пилотът на Грезини Дукати постигна 1:39.145 в своя седми тур на португалското трасе, което се оказа напълно достатъчно, за да му донесе първата позиция в края на първите 45 минути зад подготовка. Втори с пасив от 0.196 се класира Марко Бедзеки, който завъртя своя най-бърз тур в края на сесията с нова предна гума.

Трети на 0.233 от лидера се нареди Джак Милър, а челната петица допълниха Йоан Зарко и Пол Еспаргаро. Зад тях в топ 10 попаднаха още Франко Морбидели, Лука Марини, Жоан Мир, Педро Акоста и Фермин Алдегер.

Абсолютният дебютант в MotoGP този уикенд, вицешампионът в Световния супербайк шампионат (WSBK) Николо Булега се нареди на 14-тото място, изоставайки с 0.928 от Маркес. Позитивното за италианеца беше, че той изпревари с 0.233 своя съотборник в заводския отбор на Дукати Франческо Баная, който се класира 17-и.

P14 and a spot-on practice start for @nbulega at the end of his first FP1 in #MotoGP 💪#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/uBccWvOknV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2025

В рамките на първата свободна тренировка на „Портимао“ бяха регистрирани две падания, като и двете настъпиха в началото на обиколката. Първо Еспаргаро изпусна своя мотор в подхода за третия завой още в самото началото на сесията, но след това се върна на пистата с втората си машина, за да влезе в петицата.

Приблизително 17 минути преди финала Раул Фернандес направи доста зрелищна катастрофа в първия завой. След нея испанецът се изправи, но видимо беше замаян и по-късно беше обявено, че той се е насочил към медицинския център.

A big one for @25RaulFernandez at Turn 1 😱💥



Glad to see the Spaniard is relatively OK!#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/u8mHudY9fh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2025

Сомкиат Чантра пък беше близо до много зверска катастрофа на старт-финалната права, когато тайландецът се подаде от горната страна на хребета в началото на правата с вдигната високо във въздуха предна гума. За щастие обаче пилотът на LCR Хонда успя да овладее мотора си преди да се е стигнало до тежък инцидент.

Уикендът за Гран При на Португалия, 21-ви кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 17:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. Както винаги резултатите от нея ще определят кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация на „Портимао“.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Снимки: Gettyimages