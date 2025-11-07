Баная и Акоста най-близо до Маркес в Португалия

Алекс Маркес (Дукати) беше най-бърз в петъчната тренировка за Гран При на Португалия, предпоследен кръг от световния шампионат в MotoGP. Испанският пилот на Грезини беше най-бърз и в свободната тренировка по-рано днес.

Втори завърши бившият световен шампион Пеко Баная (Дукати), кой с последната си бърза обиколка се доближи само на 0,030 секунди от Маркес и влезе между него и Педро Акоста (КТМ), който остана трети. Марко Бедзеки потвърди прогреса на Априлия с 4-о място в края на сесията, на 0,159 секунди.

17 минути преди края на сесията паднаха първите капки дъжд, но по-сериозно заваля едва слез края на сесията, а влажността на въздуха ндхвърли 70%.

Както и се очакваше, в поредицата бързи обиколки в края на тренировката най-оспорваната битка беше за местата в дъното на топ 10, като тук претендентите се оказаха много.

Сред жертвите се оказа и бившият се оказа и бившият световен шампион Фабио Куартараро, като звездата на Ямаха прекара по-голямата част от сесията в опити да влезе в топ 10. В крайна сметка Куартараро завърши 13-и, на почти 0,7 секунди от лидера и утре ще се бори в първата част на квалификацията.

В началото на тренировката по едно зрелищно падане на острия завой №13 направиха Франко Морбидели (Дукати) и Лука Марини (Хонда), но се отърваха невредими.

