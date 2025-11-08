Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

Марко Бедзеки спечели своя общо четвърти полпозишън за сезон 2025 в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди спринта и състезанието за Гран При на Португалия.

🔙🚶 @alexmarquez73 has made it back to the box, he'll start from P5 on the grid #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/jZZSeni2hY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2025

На изсъхващата „Портимао“ пилотът на Априлия успя да завърти обиколка за 1:37.556, с която той победи с 0.150 секунди Педро Акоста в спора за първата позиция на старта. За испанския представител на КТМ това е първо класирането на първата редица от полпозишъна му в Япония през миналата година.

До Бедзеки и Акоста на първия ред ще се нареди миналият през първата фаза на квалификацията Фабио Куартараро, а от втората редица ще потеглят Франческо Баная, Алекс Маркес и Йоан Зарко. Маркес беше сочен за големия фаворит за първото място на старта, но той падна във второто си излизане на пистата и това го остави в средата на втория ред. От третия ще стартират Жоан Мир, Джак Милър и Фабио Ди Джанантонио, а най-бавни в Q2 бяха Пол Еспаргаро, Фермин Алдегер и Ай Огура, които ще оформят четвъртата редица на стартовата решетка.

В края на Q1 най-бърз с време от 1:38.661 беше Куартараро, който изпревари с 0.253 Милър и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана Лука Марини, който завърши на 0.089 от Милър и ще трябва да потегли от 13-тото място.

До италианския пилот на Хонда на петата редица ще се наредят Брад Биндър и Франко Морбидели, а зад тях на шестия ред ще застанат Енеа Бастианини, Алекс Ринс и абсолютният новобранец Николо Булега. Заместникът на шампиона Марк Маркес се представяше страхотно, но излетя от пистата в 11-ия завой във второто си излизане на пистата, след което не успя да се събере, за да направи нова силна обиколка и така той остана на 18-ата позиция.

Зад него местният любимец Мигел Оливейра, Лоренцо Савадор и Сомкиат Чантра ще оформят последната редица на стартовата решетка за спринта и състезанието в Португалия. Раул Фернандес не излезе на пистата по време на квалификацията, в чийто ход от Тракхаус Априлия обявиха, че победителят от Гран При на Австралия ще преустанови участието си на „Портимао“ заради падането си от вчерашната първа свободна тренировка.

Уикендът за Гран При на Португалия, 21-ри кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 17:00 часа българско време със спринтовата надпревара на „Портимао“. Тя ще бъде с продължителност от 12 обиколки, а точки от нея ще вземат първите деветима на финала.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Снимки: Gettyimages