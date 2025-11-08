Акоста се бори със зъби и нокти, но преклони глава пред Маркес в спринта в Португалия

Педро Акоста се бори със зъби и нокти, но трябваше да преклони глава пред Алекс Маркес в спринта на пистата „Портимао“, в който двамата бяха разделени от само 0.120 секунди на финала.

След старта двамата заеха позиции зад ранния лидер Марко Бедзеки, когото те изпревариха още преди средата на дистанцията от 12 обиколки. Във втората половина на спринта Маркес и Акоста неколкократно размениха своите позиции, като всеки път Маркес беше в ролята на атакуващ, а Акоста трябваше да го контрира.

How many overtakes so far? 🤯@37_pedroacosta is all fired up to attack and defend for that Sprint win 🦈#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/GwDXlrR1yx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2025

Пилотът на КТМ направи две-три успешни контри, но след това Маркес затвърди своето изпреварване и повече не изпусна лидерството до финала. В самия край Акоста се доближи до водача, но така и не успя да изгради атака, финиширайки втори, непосредствено пред Бедзеки. При минаването покрай карирания флаг първите трима бяха събрани от едва 0.637.

Четвърти след един сравнително самотен спринт завърши двукратният победител на „Портимао“ Фабио Куартараро, а зад него челната петица допълни неговият съименник Фабио Ди Джанантонио. Зоната на точките в спринта в Португалия допълниха Фермин Алдегер, Йоан Зарко, Франческо Баная и Брад Биндър.

В генералното класиране Бедзеки се откъсна на 10 точки пред Баная в спора за третото място зад братята Марк и Алекс Маркес, които са сигурни на първите две позиции. Част от спора за бронзовия медал е и Акоста, който след второто си място днес изостава с 19 пункта от Баная.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия

Състезанието за Гран При на Португалия, 21-ри кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за 15:00 часа българско време утре и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

