Шефът на отбора на Тойота в WRC придоби водещ тим в WRC2

Директорът на отбора на Тойота в Световния рали шампионат, Яри-Мати Латвала, закупи успешния тим Printsport Racing, който се състезава в WRC2. Пилотите на този тим спечелиха световната титла в WRC2 в последните две години - през 2024 това направи Сами Паяри, а през 2025 - Оливър Солберг.

За 2026 Паяри и Солберг са пилоти на заводския тим на Тойота в WRC, като Сами кара и тази година с пълна програма, а Оливър записа едно състезание за Тойота - в Естония, където спечели победата.

Jari-Matti Latvala has acquired Printsport 👇 pic.twitter.com/qPOYxlWljV — Powerslide (@PowerslideMedia) December 29, 2025

„За мен придобиването на Printsport беше естествен избор. Printsport доказа своя опит, а професионалният и страстен подход на персонала на компанията, съчетан със силен състезателен дух, е нещо, на което винаги съм се възхищавал“, заяви Латвала.

Printsport Racing, който подготвя и обслужва рали автомобили, успя да изгради тесни връзки с отбора на Тойота в WRC. Тимът използва автомобили GR Yaris Rally2 в WRC2 още от дебюта на колата през 2024.

Днес от Printsport Racing потвърдиха, че сделката с компанията на Латвала JML-WRT е била договорена преди Коледа. В съобщението се уточнява също, че основателят на отбора, Ееро Райконен, ще остане на длъжността главен изпълнителен директор.

„С договор от 23 декември 2025 г. JML-WRT придоби целия акционерен капитал на Printsport от Ееро Райконен - се казва в изявление на Printsport Racing. - Сезон 2026 се очертава да бъде изключително натоварен и вълнуващ, тъй като отборът ще участва във всички 14 кръга от WRC с цел да спечели трета поредна световна титла в WRC2 за своя пилот. Ееро Райконен благодари на служителите, партньорите, конкурентите, поддръжниците и семейството си за всички незабравими моменти и за тяхната всеотдайност както в победите, така и в загубите през годините му като собственик и основател. Вдъхновяващо е, че бизнес, роден от лична страст, изведе отбора до най-високото ниво в спорта. Ееро Райконен ще продължи да бъде главен изпълнителен директор на компанията – роля, която заема през последните 28 години. Нашата история ще продължи.“

През сезон 2026 Printsport Racing ще участва с автомобил GR Yaris Rally2 с пълна програма в WRC, като пилот ще бъде Юки Ямамото, част от програмата за развитие на пилоти на Тойота.

