Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Албон: Пилотите се нуждаят от по-дълга почивка

Албон: Пилотите се нуждаят от по-дълга почивка

  • 29 дек 2025 | 21:15
  • 668
  • 0

Въпреки че пилотите от Формула 1 в момента се наслаждават на кратка почивка преди предсезонната подготовка, Александър Албон вече е насочил поглед към сезон 2026 и акцентира на това, че паузата между отделните кампании е недостатъчна, за да си починат не само пилотите, но и всички, които работят във Формула 1.

„Ако трябва да съм честен, жестоко е. Не мисля, че почивката е достатъчно. Мисля, че имам седем почивни дни. Приключваме в средата на декември, следват коледните партита и всичко останало, а след това се отправяме към фабриката“, обясни Албон.

Зак Браун трябва да купи на Ландо Норис Pagani Zonda за титлата?
Зак Браун трябва да купи на Ландо Норис Pagani Zonda за титлата?

Според плановете на Албон, след като успее да се откъсне от ангажиментите си за няколко дни, той вече започва подготовка за следващата година. Най-малкото защото подготовката му за следващия сезон започна преди два дни, на 27 декември, веднага след коледните празници.

„На 5 или 6 януари вече сме обратно във базата на отбора. Така че, да, няма много време за почивка“, добави пилотът.

Вилньов отличи два отбора, които са го изненадали през сезон 2025
Вилньов отличи два отбора, които са го изненадали през сезон 2025

„Мисля, че управлението на енергията през следващата година ще бъде изключително важно. Смятам, че отборите наистина ще трябва да се съобразят с това. Трябва да бъдем доста принципни в подхода си към годината, защото графикът е натоварен още от тестовете, натоварен е заради толкова краткия период за възстановяване. Да, ще бъде трудно.“

И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен
И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Зак Браун трябва да купи на Ландо Норис Pagani Zonda за титлата?

Зак Браун трябва да купи на Ландо Норис Pagani Zonda за титлата?

  • 29 дек 2025 | 19:10
  • 2333
  • 0
Вилньов отличи два отбора, които са го изненадали през сезон 2025

Вилньов отличи два отбора, които са го изненадали през сезон 2025

  • 29 дек 2025 | 17:30
  • 776
  • 0
Бивш инженер на Ферари коментира пробива на Мерцедес при новите мотори

Бивш инженер на Ферари коментира пробива на Мерцедес при новите мотори

  • 29 дек 2025 | 16:11
  • 2337
  • 0
Флавио Бриаторе: Алонсо трябваше да спечели 6 или 8 титли във Формула 1

Флавио Бриаторе: Алонсо трябваше да спечели 6 или 8 титли във Формула 1

  • 29 дек 2025 | 15:32
  • 797
  • 1
Стефано Доменикали подкрепи Фредерик Васьор: Искаме силно представяне на Ферари

Стефано Доменикали подкрепи Фредерик Васьор: Искаме силно представяне на Ферари

  • 29 дек 2025 | 15:14
  • 841
  • 0
12 години от съдбоносния ски инцидент на Михаел Шумахер

12 години от съдбоносния ски инцидент на Михаел Шумахер

  • 29 дек 2025 | 14:56
  • 1307
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 40072
  • 53
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 69322
  • 7
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 19367
  • 5
Черно море Тича надви Рилски спортист след епична битка до последните секунди

Черно море Тича надви Рилски спортист след епична битка до последните секунди

  • 29 дек 2025 | 21:08
  • 8114
  • 13
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 38308
  • 28
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 72832
  • 252