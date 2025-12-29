Албон: Пилотите се нуждаят от по-дълга почивка

Въпреки че пилотите от Формула 1 в момента се наслаждават на кратка почивка преди предсезонната подготовка, Александър Албон вече е насочил поглед към сезон 2026 и акцентира на това, че паузата между отделните кампании е недостатъчна, за да си починат не само пилотите, но и всички, които работят във Формула 1.

„Ако трябва да съм честен, жестоко е. Не мисля, че почивката е достатъчно. Мисля, че имам седем почивни дни. Приключваме в средата на декември, следват коледните партита и всичко останало, а след това се отправяме към фабриката“, обясни Албон.

Според плановете на Албон, след като успее да се откъсне от ангажиментите си за няколко дни, той вече започва подготовка за следващата година. Най-малкото защото подготовката му за следващия сезон започна преди два дни, на 27 декември, веднага след коледните празници.

„На 5 или 6 януари вече сме обратно във базата на отбора. Така че, да, няма много време за почивка“, добави пилотът.

„Мисля, че управлението на енергията през следващата година ще бъде изключително важно. Смятам, че отборите наистина ще трябва да се съобразят с това. Трябва да бъдем доста принципни в подхода си към годината, защото графикът е натоварен още от тестовете, натоварен е заради толкова краткия период за възстановяване. Да, ще бъде трудно.“

