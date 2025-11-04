Кристиано Роналдо: Скоро ще се оттегля! Вероятно ще плача, но ще бъда готов

Британският журналист Пиърс Морган започна да разкрива още части от голямото интервю с Кристиано Роналдо, което е направил в дома на португалеца в Саудитска Арабия. Един от най-трудните въпроси, на който трябваше да отговаря петкратният носител на "Златната топка", бе за момента, в който ще обяви края на кариерата си.

Запитан дали има конкретна възраст, на която е планирал това да се случи, 40-годишният Роналдо отговори:

"Скоро. Но мисля, че ще бъда готов. Ще бъде ли тежко? Разбира се. Ще е трудно ли? Да. Вероятно ще плача. Да, това е нормално, а аз съм човек, който лесно се разплаква. Не потискам чувствата си. Искрен съм. Отворен човек съм. Ще бъде трудно, но се подготвям за бъдещето си, откакто бях на 25, 26, 27 години. Така че мисля, че ще мога да се справя с това напрежение", заяви Роналдо.

"Мисля, че нищо не може да замени футбола в живота ми. Нищо не може да се сравни с адреналина, който изпитваме във футбола, когато вкараме гол. Както казах, всичко има начало и край. Така че мисля, че ще бъда готов. Но така ще имам повече време за себе си. Ще имам повече време за семейството си, за да отглеждам децата си, особено Бела, която е на три години и която започва да ми липсва, когато пътувам и прекарвам толкова много дни в хотела с тима", добави Кристиано.

