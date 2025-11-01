Популярни
»
  • 1 ное 2025 | 21:49
  • 3682
  • 10
И този път нямаше кой да спре Кристиано Роналдо

С два гола неуморимият Кристиано Роналдо донесе драматична победа на Ал-Насър с 2:1 над Ал-Фейха, с което тимът на португалеца продължава безгрешния си ход в шампионата на Саудитска Арабия - седем успеха от седем кръга. Нападателят, който идната зима ще навърши 41 години, донесе триумфа от дузпа в 14-тата минута на добавеното време.

Преди това Роналдо беше вкарал за 1:1 в 37-ата, след като съперникът беше повел още в 13-тата чрез Джейсън.

Така CR7 вече има 952 гола във великата си кариера и е на 48 от феноменалните 1000, каквато е целта му.

Централен защитник за отбора на Ал-Фейхал беше дългогодишният футболист на Манчестър Юнайтед Крис Смолинг.

