Кристиано Роналдо: Не смятам, че Меси е по-добър от мен

Кристиано Роналдо отговори на изказването на Уейн Рууни, според когото Лионел Меси е по-добрият футболист от двамата.

В кратък анонс към интервюто с Пиърс Морган, което ще излезе утре, португалската звезда коментира мнението на бившия си съотборник.

„Рууни каза, че не те мрази, но все пак смята, че Меси е по-добър“, повдигна темата Морган.

No filters. No scripts. Just us.



Coming soon with my friend @piersmorgan pic.twitter.com/UE1HSi2UOA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2025

„Нямам проблем с това, но не съм съгласен. Няма да бъда скромен“, отговори нападателят на Ал-Насър.

По-рано телевизионният водещ Морган обяви предстоящия разговор с Роналдо като „най-личното и откровено интервю“ с португалската звезда.

Предишното голямо интервю на Кристиано с Морган доведе до прекратяването на договора му с Манчестър Юнайтед.