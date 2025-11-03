Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Кристиано Роналдо: Не смятам, че Меси е по-добър от мен

Кристиано Роналдо: Не смятам, че Меси е по-добър от мен

  • 3 ное 2025 | 22:36
  • 1118
  • 0
Кристиано Роналдо: Не смятам, че Меси е по-добър от мен

Кристиано Роналдо отговори на изказването на Уейн Рууни, според когото Лионел Меси е по-добрият футболист от двамата.

В кратък анонс към интервюто с Пиърс Морган, което ще излезе утре, португалската звезда коментира мнението на бившия си съотборник.

„Рууни каза, че не те мрази, но все пак смята, че Меси е по-добър“, повдигна темата Морган.

„Нямам проблем с това, но не съм съгласен. Няма да бъда скромен“, отговори нападателят на Ал-Насър.

По-рано телевизионният водещ Морган обяви предстоящия разговор с Роналдо като „най-личното и откровено интервю“ с португалската звезда.

Предишното голямо интервю на Кристиано с Морган доведе до прекратяването на договора му с Манчестър Юнайтед.

