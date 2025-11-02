Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

Манчестър Сити и Борнемут играят при 1:1 в мач от 10-ия кръг на Премиър лийг. Ерлинг Холанд откри резултата в 17-ата минута.

“Черешките започнаха изключително напористо и със самото изпълнение на началния удар наложиха много висока преса. Тя даде резултат след едва няколко секунди, топката бе пратена в предни позиции към Дейвид Брукс, той пусна успоредно към Ел Крупи. Младокът реализира в опразнената врата, но страничният рефер веднага вдигна флага за засада, а телевизионните повторения също показаха, че острието е избързал в придвижването си. Гостите пък отговориха с добра ситуация в 4-ата минута пред Ерлинг Холанд, но той бе блокиран. Само минутка по-късно Фил Фоудън бе изведен в добра позиция, но отново бранител на гостите бе на своето място. Няколко поредни корнера на сметката на “гражданите” също донесоха известно напрежение в наказателното поле на Борнемут.

Създалият се натиск от страна на Манчестър Сити даде резултат в 17-ата минута, когато Ерлинг Холанд бе изведен по великолепен начин с глава от Бернардо Силва в празно пространство, а норвежецът се оказа в любима своя позиция, за да покаже своята бързина и да реализира спокойно за 1:0.

“Черешките” успяха да стигнат до изравняването в 25-ата минута след изпълнение на корнер, когато изключително слаба намеса на Джанлуиджи Донарума, който бе и леко задържан, даде възможност на Тайлър Адамс да прати топката в мрежата само от няколко метра за 1:1.

“Гражните” бяха в серия от три последователни победи в шампионата преди да загубят от Астън Вила преди седмица, което бе трето тяхно поражение от началото на сезона и по този начин се свлякоха до едва осмата позиция. Днес домакините се нуждаят от задължителен успех, за да се доближат до лидера Арсенал, който в момента се намира на цели 9 точки. От своя страна “черешките” са една от приятните изненади до момента и се намират на втората позиция в подреждането, макар че успяха да спечелят само два пъти в последните си пет срещи в първенството.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола прави четири промени в своя състав спрямо поражението от бирмингамци. Нико О’Райли заменя Джон Стоунс в отбраната, Нико Гонсалез получава шанс в средата на терена вместо Тижани Райндерс, а Райън Черки, който впечатли през седмицата също запазва мястото си. Жереми Доку ще е на фланга вместо Савиньо, а добрата новина за “гражданите” е това, че Ерлинг Холанд е достатъчно добре, за да може да започне срещата.

Lining up for City today! 💪🩵



SUBS | Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Rodri, Ait-Nouri, Savinho, Lewis



SUBS | Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Rodri, Ait-Nouri, Savinho, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/Oljmu4X6Ju — Manchester City (@ManCity) November 2, 2025

Наставникът на Борнемут Андони Ираола също прави промени в своя тим спрямо успеха над Нотингам Форест миналия уикенд. Дейвид Бруукс се завръща в състава вместо Бафоде Диаките. Джъстин Клуиверт сяда на пейката, а атаката на “черешките” ще бъде водена от Ел Крупи. Велко Милосавлевич и другият играч, който сяда на пейката, където е и възстановеният от проблеми Еванилсон.

Up the Cherries 🍒 pic.twitter.com/qoISGZC0z3 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 2, 2025