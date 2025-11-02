Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

  • 2 ное 2025 | 18:29
  • 5171
  • 4
Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

Манчестър Сити и Борнемут играят при 1:1 в мач от 10-ия кръг на Премиър лийг. Ерлинг Холанд откри резултата в 17-ата минута.

“Черешките започнаха изключително напористо и със самото изпълнение на началния удар наложиха много висока преса. Тя даде резултат след едва няколко секунди, топката бе пратена в предни позиции към Дейвид Брукс, той пусна успоредно към Ел Крупи. Младокът реализира в опразнената врата, но страничният рефер веднага вдигна флага за засада, а телевизионните повторения също показаха, че острието е избързал в придвижването си. Гостите пък отговориха с добра ситуация в 4-ата минута пред Ерлинг Холанд, но той бе блокиран. Само минутка по-късно Фил Фоудън бе изведен в добра позиция, но отново бранител на гостите бе на своето място. Няколко поредни корнера на сметката на “гражданите” също донесоха известно напрежение в наказателното поле на Борнемут.

Създалият се натиск от страна на Манчестър Сити даде резултат в 17-ата минута, когато Ерлинг Холанд бе изведен по великолепен начин с глава от Бернардо Силва в празно пространство, а норвежецът се оказа в любима своя позиция, за да покаже своята бързина и да реализира спокойно за 1:0.

“Черешките” успяха да стигнат до изравняването в 25-ата минута след изпълнение на корнер, когато изключително слаба намеса на Джанлуиджи Донарума, който бе и леко задържан, даде възможност на Тайлър Адамс да прати топката в мрежата само от няколко метра за 1:1.

“Гражните” бяха в серия от три последователни победи в шампионата преди да загубят от Астън Вила преди седмица, което бе трето тяхно поражение от началото на сезона и по този начин се свлякоха до едва осмата позиция. Днес домакините се нуждаят от задължителен успех, за да се доближат до лидера Арсенал, който в момента се намира на цели 9 точки. От своя страна “черешките” са една от приятните изненади до момента и се намират на втората позиция в подреждането, макар че успяха да спечелят само два пъти в последните си пет срещи в първенството.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола прави четири промени в своя състав спрямо поражението от бирмингамци. Нико О’Райли заменя Джон Стоунс в отбраната, Нико Гонсалез получава шанс в средата на терена вместо Тижани Райндерс, а Райън Черки, който впечатли през седмицата също запазва мястото си. Жереми Доку ще е на фланга вместо Савиньо, а добрата новина за “гражданите” е това, че Ерлинг Холанд е достатъчно добре, за да може да започне срещата.

Наставникът на Борнемут Андони Ираола също прави промени в своя тим спрямо успеха над Нотингам Форест миналия уикенд. Дейвид Бруукс се завръща в състава вместо Бафоде Диаките. Джъстин Клуиверт сяда на пейката, а атаката на “черешките” ще бъде водена от Ел Крупи. Велко Милосавлевич и другият играч, който сяда на пейката, където е и възстановеният от проблеми Еванилсон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 10923
  • 8
Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

  • 2 ное 2025 | 14:14
  • 3729
  • 1
Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

  • 2 ное 2025 | 13:56
  • 8706
  • 5
Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

  • 2 ное 2025 | 08:35
  • 2919
  • 2
Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

  • 2 ное 2025 | 08:28
  • 1774
  • 6
Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

  • 2 ное 2025 | 08:27
  • 1352
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Лудогорец, вратарите спасяват нулите

Черно море 0:0 Лудогорец, вратарите спасяват нулите

  • 2 ное 2025 | 18:36
  • 11241
  • 15
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 76944
  • 200
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 57534
  • 70
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 76695
  • 326
Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

  • 2 ное 2025 | 17:29
  • 4696
  • 11