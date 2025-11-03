Сърбин в момента води пред Холанд, Мбапе и Кейн в надпреварата за "Златната обувка"

Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе – и двамата с по 13 гола съответно във Висшата лига и Ла Лига – са изравнени в борбата за Златната обувка, а Хари Кейн е непосредствено след тях със своите 12 попадения в Бундеслигата от началото на сезона. Както норвежецът, така и французинът имат по 26 точки, тъй като петте водещи лиги в ранглистата на УЕФА имат коефициент, при който головете се броят двойно.

Водачеството обаче принадлежи на друго име, доста по-малко известно на широката публика. Става дума за нападателя на РФС (Рига) Дарко Лемаич. Сръбският футболист има цели 28 гола за тима си в 30 срещи от латвийската Вирслига. Съответно той има и 28 точки в класацията за "Златната обувка".

😮⚽ Atención al mejor goleador del mundo que no es ni Haaland ni Mbappé 👇 pic.twitter.com/YSyWl5kj4X — MARCA (@marca) November 3, 2025

Лемаич е на 32 години и е прекарал по-голямата част от кариерата си в настоящия си клуб, но гигантът с ръст 1,98 м е играл и за белгийския Гент между 2021 и 2023 г. Въпреки че не влиза в тези сметки – "Златната обувка" се отнася само за голове в първенствата, сърбинът дори отбеляза в квалификациите за Шампионската лига на УЕФА през този сезон.

Клеминт Олсен, нападател на НСИ Рунавик, също има 26 точки, но те са от 26-те гола, които е отбелязал този сезон, тъй като лигата на Фарьорските острови е под 21-во място в ранглистата на УЕФА – следователно, всеки гол носи само 1 точка.

🇷🇸⚽️🚨 Darko Lemajić has now become the player with most goals scored for RFS in a single season. @statsRFS



1. Darko Lemajić 2025 - 28 goals

2. Jānis Ikaunieks 2024 - 26 goals

3. Andrej Ilić 2022 - 21 goals

4. Jānis Ikaunieks 2025 - 19 goals

5. Jānis Ikaunieks 2022 - 18 goals pic.twitter.com/AW6f2fUUXG — RFS Central (@RFSCentral) October 24, 2025

Латвийското и фарьорското първенство са към края на сезона си, затова е малко вероятно двамата нападатели от скромните тимове да се се задържат на върха и скоро със сигурност ще бъдат изпреварени от големите имена на европейския футбол.

Припомняме, че класирането се определя от система от коефициенти, която оценява трудността на различните европейски лиги. Затова винаги ще бъде нереалистично играч от по-ниско първенство да спечели наградата. Головете, отбелязани в петте водещи лиги (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция), се умножават по 2.

Головете в лигите, класирани между 6-то и 21-во място в ранглистата на УЕФА, както е в Португалия и Нидерландия например, носят 1,5 точки. А в останалите лиги всеки гол носи само 1 точка.