Холанд търси памперси из Манчестър облечен като Жокера
Холанд търси памперси из Манчестър облечен като Жокера

  • 1 ное 2025 | 16:38
  • 121
  • 0
Голямата звезда на Манчестър Сити Ерлинг Холанд реши да сподели любопитно видео с последователите си в YouTube по случай Хелоуин.

В петминутния клип се вижда как нападателят се е маскирал като най-популярния злодей от комиксовата поредица за Батман, а именно Жокера. Норвежецът решава да се позабавлява, като излиза в този вид в търсене на памперси из Манчестър. Така той първо посещава бензиностанция, където един от клиентите лесно го разпознава въпреки маскировката. След като там не намира това, което търси, Холанд се насочва към друг магазин, където все пак намира памперси, а също така си купува и албум със стикери от Премиър лийг. Там той също е разпознат от клиенти, докато продавачът го хвали, че футболистът може успешно да изиграе ролята на Жокера във филм. Накрая норвежкият национал се прибира при своята половинка Исабел Хаугсенг Йохансен, която пък е маскирана като Жената-котка.

Въпросното видео събра голяма популярност в социалните мрежи, а само в YouTube надмина 1 милион гледания.

