Нойер и Дракслер си спомниха за ужаса от терористичните атаки в Париж преди десет години

  4 ное 2025 | 14:04
Гостуването на Байерн (Мюнхен) от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен върна спомените за терористичните атаки във френската столица преди десет години, когато мач между националните отбори на Франция и Германия на "Стад дьо Франс" беше сред целите.

Вратарят на Байерн Мануел Нойер беше в тима на Германия, когато 130 души загинаха, а стотици други бяха ранени при серия от координирани атаки на ислямистки терористи в града на 13 ноември 2015 г.

"Стад дьо Франс" беше една от целите, но трима нападатели се взривиха пред стадиона, след като им беше отказан достъп от стюардите.

"Минахме покрай "Стад дьо Франс" по-рано. Това беше странно, върна ни спомените. Няма да забравим това. Беше ситуация, която не бихте пожелали на никое общество, град или хора. Тези спомени няма да избледнеят. Бяха плашещи времена", каза Нойер пред медиите.

Нойер все още не е решил дали иска да играе още един сезон
Нойер все още не е решил дали иска да играе още един сезон

Друг футболист на Германия в този ден, Юлиан Дракслер, каза пред списание "Щерн", че е се страхувал "дали сме цел номер 1 на терористите?" "Мъртви футболни национали, германски или френски, щяха да привлекат още повече внимание към нападателите", каза той.

Германският отбор остана на "Стад дьо Франс" през нощта след мача от съображения за сигурност и беше откаран до летището с микробуси на сутринта. "Улиците бяха пусти. Париж изглеждаше като пусто бойно поле", спомни си Дракслер.

По-късно той игра за Пари Сен Жермен и има апартамент в Париж, но каза, че не се "чувства комфортно в големи тълпи" и че "например избягва коледния базар в Париж и до днес".

