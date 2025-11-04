Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Голямата сила на ПСЖ е в отборния дух

Компани: Голямата сила на ПСЖ е в отборния дух

  • 4 ное 2025 | 02:32
  • 163
  • 0
Компани: Голямата сила на ПСЖ е в отборния дух

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани изрази възхищението си от отборната игра на Пари Сен Жермен. Днес баварският гранд гостува на парижани в мач от четвъртия кръг на основния етап в Шампионската лига.

„Много съм впечатлен от техния отборен дух, умението им да си връщат топката и индивидуалната им класа. Когато говорим за ПСЖ, не е достатъчно да се концентрираме само върху един играч. В ПСЖ винаги е имало футболисти от световна класа. Ние също притежаваме тези великолепни качества, затова мачът ще бъде толкова вълнуващ“, заяви Компани.

Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция
Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция

„Разбира се, индивидуалните качества са необходими за победа и не трябва да пренебрегваме този аспект. Но това, което прави ПСЖ толкова силен, е именно фактът, че те работят като отбор във всяка фаза на играта“, добави белгиецът.

„Трябва да вярваме в собствените си сили и да изиграем перфектен мач. Изправяме се срещу победителя в Шампионската лига и един от фаворитите в турнира“, завърши наставникът на Байерн.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

  • 3 ное 2025 | 21:22
  • 1330
  • 0
Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

  • 3 ное 2025 | 21:18
  • 7446
  • 22
Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

  • 3 ное 2025 | 21:15
  • 1642
  • 0
Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

  • 3 ное 2025 | 20:36
  • 3443
  • 3
Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

  • 3 ное 2025 | 20:05
  • 3511
  • 1
Саутгейт не държи отново да бъде треньор

Саутгейт не държи отново да бъде треньор

  • 3 ное 2025 | 19:49
  • 920
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

  • 4 ное 2025 | 00:59
  • 734
  • 4
ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

  • 3 ное 2025 | 20:09
  • 50372
  • 326
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 43367
  • 26
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 77455
  • 227
Убедителен Балкан превзе Перник

Убедителен Балкан превзе Перник

  • 3 ное 2025 | 21:16
  • 7534
  • 1
Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

  • 3 ное 2025 | 23:10
  • 4751
  • 0