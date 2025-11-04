Компани: Голямата сила на ПСЖ е в отборния дух

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани изрази възхищението си от отборната игра на Пари Сен Жермен. Днес баварският гранд гостува на парижани в мач от четвъртия кръг на основния етап в Шампионската лига.

„Много съм впечатлен от техния отборен дух, умението им да си връщат топката и индивидуалната им класа. Когато говорим за ПСЖ, не е достатъчно да се концентрираме само върху един играч. В ПСЖ винаги е имало футболисти от световна класа. Ние също притежаваме тези великолепни качества, затова мачът ще бъде толкова вълнуващ“, заяви Компани.

„Разбира се, индивидуалните качества са необходими за победа и не трябва да пренебрегваме този аспект. Но това, което прави ПСЖ толкова силен, е именно фактът, че те работят като отбор във всяка фаза на играта“, добави белгиецът.

„Трябва да вярваме в собствените си сили и да изиграем перфектен мач. Изправяме се срещу победителя в Шампионската лига и един от фаворитите в турнира“, завърши наставникът на Байерн.

Снимки: Imago