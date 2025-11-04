Нойер все още не е решил дали иска да играе още един сезон

Популярни
  • 4 ное 2025 | 12:45
  • 333
  • 0
Вратарят Мануел Нойер все още не е решил дали иска да продължи кариерата си с още една година и не бърза със започването на преговори с германския футболен клуб Байерн Мюнхен, пише ДПА. В понеделник сходно мнение изрази и изпълнителният директор Ян-Кристиан Дреезен. Нойер премина в Байерн преди 14 години и изигра 573 мача с баварците, с които е 12-кратен шампион. Той също така спечели световната купа с Германия през 2014, но напоследък е преследван от редица контузии. Юношата на Шалке ще навърши 40 години през месец март. 

"Напълно спокоен съм. На първо място е важно какво ще направим с отбора през този сезон. След това ще мисля за останалите неща. Всичко е въпрос на здраве, кондиция и мотивация. Важно е и какви са плановете на клуба за следващия сезон, а сега няма как да знаем, тъй като е твърде рано. Ако съм здрав и играя добре, тогава можем да преговаряме по всяко време", заяви Нойер, цитиран от ДПА. 

Старши треньорът Венсан Компани подкрепи капитана: "Никой не притиска никого. Важното е той да се забавлява и да продължава да прави това, което прави. Моментът за разговори все някога ще дойде. Той е в етап от кариерата си, където трябва сам да усеща дали може и иска да продължава". 

Снимки: Gettyimages

