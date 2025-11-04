ПСЖ и Байерн имат стари сметки за уреждане

"Парк де Пренс" ще бъде домакин на един от най-очакваните двубои в груповата фаза на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен). Срещаат във френската столица е от 22:00 часа и ще бъде ръководена от италианеца Маурицио Мариани.



Двата отбора заемат първите две позиции в класирането с равен брой точки - по 9, като парижани са лидери благодарение на по-добрата си голова разлика. Довечера съперниците ще се опитат да запазят стопроцентовия си актив в турнира и да затвърдят амбициите си да стигнат до трофея.

Пари Сен Жермен влиза в сблъсъка с променливи резултати в последните си пет мача. Парижани записаха победа срещу Ница (1:0), последвала равенство с Лориен (1:1) в мачове от Лига 1. Преди това тимът на Луис Енрике постигна убедителна победа като гост срещу Брест (3:0), а най-впечатляващият им резултат бе разгромът над Байер (Леверкузен) със 7:2 в Шампионската лига. Серията включва и равенство срещу Страсбург (3:3).



Байерн няма грешна стъпка през сезона и записа само победи във всички турнири. През уикенда баварците разгромиха Байер (Леверкузен) с 3:0 в Бундеслигата, преди това елиминираха Кьолн за Купата на Германия (4:1) и надиграха Борусия (Мьонхенгладбах) като гост (3:0). В Шампионската лига съставът на Венсан Комапни не остави шанс на Брюж (4:0), а преди това победиха големия си съперник Борусия (Дортмунд) в първенството - 2:1.

Парижани заемат първото място във временното класиране в Шампионската лига благодарение на по-добрата си голова разлика (13:3 срещу 12:2 за баварците). Днешният двубой има решаващо значение за определяне на лидера в подреждането, като победителят ще направи сериозна крачка към директно класиране за елиминационната фаза.



Впечатляващата офанзивна мощ на двата тима е очевидна от статистиката - общо 25 отбелязани гола в само 6 мача, което прави средно над 4 гола на мач.

Пари Сен Жермен ще трябва да се справи без младата звезда Дезире Дуе, който е контузен. Талантливото крило отбеляза гол при последната среща между двата отбора на Световно клубно първенство и ще бъде сериозна загуба за домакините. Защитникът Иля Забарний е наказан и също няма да може да помогне на отбора.



Байерн ще бъде без Алфонсо Дейвис, Джамал Мусиала и Хироки Ито, които са с травми. Особено чувствителна е липсата на Мусиала, който е ключов играч в офанзивните действия на баварците. Въпреки тези отсъствия, Хари Кейн е в отлична форма с 5 гола в 3 мача в турнира и ще бъде основната заплаха за парижката защита.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 5 юли 2025 г. в четвъртфиналите на Световното клубно първенство. Тогава Пари Сен Жермен победи Байерн с 2:0 след голове на Дезире Дуе (78') и Усман Дембеле (90'). Преди това, в Шампионската лига през ноември 2024 г. баварците спечелиха с 1:0 на "Алианц Арена" с гол на Ким Мин-Жае.



Историята между двата отбора е богата, като в последните пет срещи Байерн има три победи, а ПСЖ - две.

