Витиня за дуела с Байерн: Всички в ПСЖ нямаме търпение за такива мачове

Полузащитникът на Пари Сен Жермен Витиня очаква с нетърпение сблъсъка с Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига, който е във вторник вечер на “Парк де Пренс”. Третият в класацията за “Златната топка” смята, че в момента това са два водещи тима в европейския футбол.

“По-добре е да се говори на терена, отколкото тук, но да — това са двата най-силни европейски отбора. Байерн е в страхотна форма, а и ние сме добре, продължаваме по същата линия от миналия сезон”, надъхан е португалецът.

Досега парижани са с три успеха от три кръга в турнира. “Всички нямаме търпение да играем този тип мачове — искаме да запишем четвърта поредна победа. Ще бъде труден двубой и за двата отбора”, смята Витиня.

През лятото съперниците се срещнаха и на Световното клубно първенство, където ПСЖ надделя с 2:0. “Ще е като в САЩ — оспорван мач с индивидуални двубои навсякъде. И двата отбора винаги искат топката, ще е интересно. Мачът ще се реши от малките детайли, както беше на клубния Мондиал. Ще бъде много интензивно. Нямаме търпение да играем.“

“Самият аз трябва да продължа да се развивам като лидер. Като вицекапитан се опитвам да контролирам играта, да говоря със съотборниците си, да се чувствам като един от лидерите. Имам голям потенциал за развитие.

В такива мачове винаги искаш да играеш с най-добрите. Усман Дембеле е като носител на „Златната топка“, най-добрият, но това зависи от треньора. Виждам, че е добре, тренира, щастлив е. Надявам се да е във форма за мача — ако е на терена, още по-добре. Хубаво е, че почти целият състав е в пълен комплект с връщането на Жоао Невеш и Фабиан Руис. Без значение кои ще играят в халфовата линия — ще сме готови.

Маркиньос наистина е щастлив, вижда се по лицето му. Радваме се за него — отдавна искаше да спечели и за щастие го направихме. Той остава същият лидер, какъвто беше преди — с думите си, с присъствието си. Имаме велик лидер и велик играч.

Нуно Мендеш пък е невероятна форма, започна сезона много силно. Много ми улеснява играта — страхотен футболист е. За мен е най-добрият ляв бек в света. Надявам се да спечели дуела си с Олисе — също отличен играч.

Хари Кейн е един от най-добрите играчи в света. Всяка година постига невероятни резултати като статистика, а този сезон започна по феноменален начин — с космически числа. Но Байерн преди всичко е отбор, който атакува и защитава като едно цяло.”

