Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция

Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция

  • 4 ное 2025 | 02:17
  • 204
  • 0
Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция

Ръководството на Байерн (Мюнхен) официално подаде жалба в УЕФА във връзка с публикувана заповед от полицейската префектура на Париж. Мерките са свързани с предстоящия мач от 4-тия кръг на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, който ще се играе на стадион „Парк де Пренс“ днес.

Заповедта регламентира пристигането на привържениците и установява полицейски контролно-пропускателен пункт. Според нея всички автобуси с фенове на гостуващия отбор трябва да се съберат на пункт за такси извън града преди мача.

Освен това, се предписва всички останали привърженици на Байерн да пътуват до стадиона единствено с обществен транспорт. След края на срещата всички фенове трябва да се върнат към своите превозни средства, след което автобусите ще бъдат изведени от града под полицейски ескорт.

Германският клуб смята решението на полицията за необосновано и взето твърде късно. ПСЖ подкрепя позицията на Байерн по този въпрос.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

  • 3 ное 2025 | 21:22
  • 1330
  • 0
Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

  • 3 ное 2025 | 21:18
  • 7446
  • 22
Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

  • 3 ное 2025 | 21:15
  • 1642
  • 0
Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

  • 3 ное 2025 | 20:36
  • 3442
  • 3
Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

  • 3 ное 2025 | 20:05
  • 3511
  • 1
Саутгейт не държи отново да бъде треньор

Саутгейт не държи отново да бъде треньор

  • 3 ное 2025 | 19:49
  • 920
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

  • 4 ное 2025 | 00:59
  • 734
  • 4
ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

  • 3 ное 2025 | 20:09
  • 50371
  • 326
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 43367
  • 26
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 77455
  • 227
Убедителен Балкан превзе Перник

Убедителен Балкан превзе Перник

  • 3 ное 2025 | 21:16
  • 7534
  • 1
Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

  • 3 ное 2025 | 23:10
  • 4751
  • 0