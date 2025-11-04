Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция

Ръководството на Байерн (Мюнхен) официално подаде жалба в УЕФА във връзка с публикувана заповед от полицейската префектура на Париж. Мерките са свързани с предстоящия мач от 4-тия кръг на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, който ще се играе на стадион „Парк де Пренс“ днес.

Заповедта регламентира пристигането на привържениците и установява полицейски контролно-пропускателен пункт. Според нея всички автобуси с фенове на гостуващия отбор трябва да се съберат на пункт за такси извън града преди мача.

“The Paris police prefecture issued a last-minute general order this Monday afternoon regarding the Champions League match between FC Bayern Munich and Paris Saint-Germain at the Parc des Princes stadium. This order regulates fan arrivals and… pic.twitter.com/Ce6mON8nLV — Bayern Focus (@FCBayernFocus) November 3, 2025

Освен това, се предписва всички останали привърженици на Байерн да пътуват до стадиона единствено с обществен транспорт. След края на срещата всички фенове трябва да се върнат към своите превозни средства, след което автобусите ще бъдат изведени от града под полицейски ескорт.

Германският клуб смята решението на полицията за необосновано и взето твърде късно. ПСЖ подкрепя позицията на Байерн по този въпрос.