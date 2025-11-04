Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо дъждът в Сао Пауло не означава, че Макс ще е фаворит

Защо дъждът в Сао Пауло не означава, че Макс ще е фаворит

  • 4 ное 2025 | 13:50
  • 499
  • 1

Метеорологичната прогноза сочи, че шансът за дъжд в събота в Сао Пауло е 60%, а в неделя - поне 40%. А световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен се завръща на сцената на един от най-големите си успехи - “Интерлагос”, където той триумфира преди 12 месеца.

Макс остана 12-и в квалификацията след червения флаг заради катастрофата на Ланс Трол, после беше преместен на девета редица заради смяна на двигателя. И в неделя Верстапен демонстрира невероятно завръщане в челото на мократа писта в Сао Пауло, като записа впечатляваща победа.

Но според много анализатори, разпределението на силите през сезон 2025 във Формула 1 вече е много по-различно от това, което гледахме през миналия сезон. Ландо Норис излезе начело в класирането след доминантната му победа в Мексико, а в Макларън явно са успели да решат проблемите на MCL39 и успешната серия на Макс беше спряна по впечатляващ начин.

Но дори и в дъжда, който се очаква в Сао Пауло, Макларън може да има предимство. Причината е в начина, по който MCL39 работи с гумите - шасито на Макларън ги натоварва оптимално и прегряването на гумите не е проблем за световните шампиони при конструкторите, за разлика от това, което се случва при другите отбори. А историята сочи, че “Интерлагос” изсъхва бързо, когато спре да вали или дъждът е слаб и се налага да се използват гуми интермедия - точно те имат сериозен проблем с прегряването, тъй като имат и по-дълъг живот, а в Макларън се справят много добре с това.

Квалификацията ще е много важна, тъй като чистият въздух дава най-добри възможности за изява в съвременната Формула 1, а отборите ще имат само една свободна тренировка заради това, че този уикенд в Сао Пауло ще гледаме и спринт.

Верстапен пристига в Бразилия на 36 точки от новия водач в класирането Ландо Норис и за да остане в битката за титлата, Макс трябва да вземе повече точки от Норис и Оскар Пиастри този уикенд. Ако не успее да го направи, изоставането му за последните три кръга ще нарасне сериозно.

Работата на екипите в свободната тренировка ще е много важна. “Интерлагос” е писта, в чиято конфигурация преобладават бавните и средно бързите завои и намирането на оптималния баланс на колата е решаващо за развитието на уикенда оттам нататък. Пистата би трябвало да е много подходяща за MCL39 заради характеристиките на завоите, както и заради по-широкият оперативен прозорец на колата на Макларън.

В Бразилия представянето на двигателя също е много важно - от излизането от последния завой до спирането за първата крива пилотите карат 15 секунди на пълна газ. С други думи, който има по-нов или по-свеж мотор, ще има предимство. Макс го демонстрира отлично миналата година. Сега в Ред Бул и Макларън се опитват всеки от пилотите им да завърши сезона с по четири двигателя и не се очаква да се търси нов мотор с наказание, но и това е реалистичен вариант, ако нечия квалификация се обърка сериозно. Вали или не, през уикенда в Сао Пауло ще е много интересно.

