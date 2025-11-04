Защо е Гран При на Сао Пауло, а не Гран При на Бразилия?

„Интерлагос“ е една от най-класическите писти в календара на Формула 1 и този уикенд тя ще приеме за 42-ри път старт от световния шампионат.

Първото домакинство на разположеното между фавелите в Сао Пауло трасе датира от 1973 година, като до 1989 година „Интерлагос“ и „Жакарепагуа“ в Рио де Жанейро си поделят домакинството на Гран При на Бразилия. От 1990 година насам обаче „Интерлагос“ е ексклузивният домакин на Формула 1 в Бразилия.

IT'S RACE WEEK IN SAO PAULO!! 🇧🇷💨



Who here is excited for us to go racing in Brazil? 🙌#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/sYfkMe0HYz — Formula 1 (@F1) November 3, 2025

До 2019 година надпреварата носеше традиционното си име Гран При на Бразилия, но след едногодишното ѝ отсъствие през 2020 заради COVID-19 тя се завърна с ново име – Гран При на Сао Пауло. Каква обаче беше причината за тази промяна в наименованието на едно от най-старите и утвърдени състезания в календара на световния шампионат?

Всъщност зад нея стои една много тривиална причина, а именно парите. Дълги години състезанието се финансираше от федералните власти в Бразилия, но това се промени през 2021, когато се появи нов промоутър. Той разчита повече на местно финансиране от властите в Сао Пауло и в знак на уважение към тях надпреварата беше преименувана на Гран При на Сао Пауло, а името Гран При на Бразилия остана в историята.

За първи път от 2017 насам бразилец ще стартира на "Интерлагос"

По подобен начин надпреварата в Мексико промени своето име от Гран При на Мексико на Гран При на Мексико Сити през 2021 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages